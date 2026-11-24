В Киеве в ближайшее время может быть разрешено движение частного транспорта по Южному мосту с правого на левый берег. Соответствующее решение может быть принято уже 24 или 25 ноября, в зависимости от результатов наблюдения за работой моста.

По его словам, движение по Южному мосту с левого на правый берег уже открыто для всех транспортных средств, тогда как в обратном направлении пока могут проезжать только автобусы и другой общественный транспорт.

«Движение по Южному мосту с левого на правый берег открыто, с правого на левый берег пока открыто только для общественного транспорта. Мы еще присматриваемся, изучаем, как ведет себя мост, и, возможно, примем решение сегодня-завтра о запуске движения частного автомобильного транспорта с правого на левый берег через Южный мост», — сказал Ткачев.

Отдельно глава КМВА сообщил об ограничениях движения по Северному мосту. В настоящее время по нему разрешено передвигаться только общественному и специальному транспорту.

В частности, речь идет об автомобилях экстренных служб и коммунальных предприятий, задействованных в ликвидации последствий российских ударов.

В то же время, по словам Андрея Ткачева, на других мостах столицы движение транспорта осуществляется без ограничений.

Об этом временно исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев сообщил в эфире телевидения.

В Киеве 21 ноября возобновили движение общественного транспорта по Южному мосту с правого на левый берег столицы. Проезд в этом направлении организовали через улицу Саперно-Слободскую. Отныне автобусное сообщение по мосту обеспечено в обоих направлениях.

За актуальными сообщениями об изменениях в организации движения наземного общественного транспорта можно также следить в официальном Telegram-канале «Изменения в движении | Киевпастранс».

Об этом сообщается со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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