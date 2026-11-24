W Kijowie w najbliższym czasie może zostać zezwolony ruch pojazdów prywatnych przez Most Południowy z prawego na lewy brzeg. Odpowiednią decyzję można podjąć już 24 lub 25 listopada, w zależności od wyników obserwacji funkcjonowania mostu.

Jak powiedział, ruch przez Most Południowy z lewego na prawy brzeg jest już otwarty dla wszystkich pojazdów, natomiast w przeciwnym kierunku mogą obecnie przejeżdżać jedynie autobusy i inne środki transportu publicznego.

„Ruch po Moście Południowym z lewego na prawy brzeg jest otwarty, natomiast z prawego na lewy brzeg na razie tylko dla transportu publicznego. Wciąż przyglądamy się sytuacji, badamy, jak zachowuje się most i być może już dziś lub jutro podejmiemy decyzję o uruchomieniu ruchu prywatnych pojazdów z prawego na lewy brzeg przez Most Południowy” – powiedział Tkaczow.

Osobno szef KMVA poinformował o ograniczeniach ruchu na Moście Północnym. Obecnie dozwolone jest poruszanie się po nim wyłącznie transportem publicznym i specjalnym.

W szczególności chodzi o pojazdy służb ratowniczych i przedsiębiorstw komunalnych, które są zaangażowane w likwidację skutków rosyjskich ataków.

Jednocześnie, według słów Andrieja Tkaczowa, na pozostałych mostach stolicy ruch odbywa się bez ograniczeń.

Informację tę przekazał w telewizji Andrij Tkaczow, pełniący tymczasowo obowiązki szefa Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej.

21 listopada w Kijowie przywrócono ruch transportu publicznego przez Most Południowy z prawego na lewy brzeg stolicy. Przejazd w tym kierunku zorganizowano przez ulicę Saperno-Slobidską. Od tej pory połączenia autobusowe przez most są zapewnione w obu kierunkach.

Aktualne informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu naziemnego transportu publicznego można również śledzić na oficjalnym kanale Telegram „Zmiany w ruchu | Kyivpastrans”.

Informację tę podano z powołaniem się na Kijowską Miejską Administrację Państwową.

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