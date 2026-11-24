W Kijowie może zostać otwarty Most Południowy dla samochodów prywatnych
W Kijowie w najbliższym czasie może zostać zezwolony ruch pojazdów prywatnych przez Most Południowy z prawego na lewy brzeg. Odpowiednią decyzję można podjąć już 24 lub 25 listopada, w zależności od wyników obserwacji funkcjonowania mostu.
Jak powiedział, ruch przez Most Południowy z lewego na prawy brzeg jest już otwarty dla wszystkich pojazdów, natomiast w przeciwnym kierunku mogą obecnie przejeżdżać jedynie autobusy i inne środki transportu publicznego.
„Ruch po Moście Południowym z lewego na prawy brzeg jest otwarty, natomiast z prawego na lewy brzeg na razie tylko dla transportu publicznego. Wciąż przyglądamy się sytuacji, badamy, jak zachowuje się most i być może już dziś lub jutro podejmiemy decyzję o uruchomieniu ruchu prywatnych pojazdów z prawego na lewy brzeg przez Most Południowy” – powiedział Tkaczow.
Osobno szef KMVA poinformował o ograniczeniach ruchu na Moście Północnym. Obecnie dozwolone jest poruszanie się po nim wyłącznie transportem publicznym i specjalnym.
W szczególności chodzi o pojazdy służb ratowniczych i przedsiębiorstw komunalnych, które są zaangażowane w likwidację skutków rosyjskich ataków.
Jednocześnie, według słów Andrieja Tkaczowa, na pozostałych mostach stolicy ruch odbywa się bez ograniczeń.
Informację tę przekazał w telewizji Andrij Tkaczow, pełniący tymczasowo obowiązki szefa Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej.
21 listopada w Kijowie przywrócono ruch transportu publicznego przez Most Południowy z prawego na lewy brzeg stolicy. Przejazd w tym kierunku zorganizowano przez ulicę Saperno-Slobidską. Od tej pory połączenia autobusowe przez most są zapewnione w obu kierunkach.
Aktualne informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu naziemnego transportu publicznego można również śledzić na oficjalnym kanale Telegram „Zmiany w ruchu | Kyivpastrans”.
Informację tę podano z powołaniem się na Kijowską Miejską Administrację Państwową.