Studenci Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki będą uczyć się online do 1 marca. Rektor wyjaśnił powód tej decyzji.

Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki (KNU) przeszedł na nauczanie zdalne. Rektor Walerij Kopijka powiedział w Ukraińskim Radiu, że przyczyną jest niewystarczająca liczba pomieszczeń do prowadzenia zajęć w schronach.

„W rzeczywistości żadne z pomieszczeń uniwersytetu nie było przystosowane do pełnienia funkcji schronów na takie sytuacje. Wszystkie one są jedynie schronami tymczasowymi. To, co udało się stworzyć w czasie wojny, to schrony, w których można było przeczekać i przetrwać alarmy powietrzne oraz bombardowania. Jednak prowadzenie tam pełnoprawnej nauki jest bardzo, bardzo trudne. Sytuacja z punktu widzenia bezpieczeństwa uległa radykalnej zmianie. Wszyscy rozumiemy, jak zmieniła się sytuacja w Kijowie. W tych warunkach wysyłanie studentów na zajęcia stacjonarne w salach wykładowych jest po prostu niemożliwe, ponieważ alarmy powietrzne trwały po 20 godzin dziennie” – wyjaśnił rektor, podając powód przejścia na nauczanie zdalne.

Walery Kopijka doprecyzował, że na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie obecnie dostępnych jest jedynie około 10% pomieszczeń nadających się do prowadzenia zajęć w salach wykładowych w schronach. Dlatego do 1 marca 2027 roku studenci przeszli na naukę zdalną.

„Jest to konieczne, aby skierować wszystkie dostępne zasoby na adaptację nowych pomieszczeń w schronach, gdzie będzie można prowadzić zajęcia. Planujemy zaangażować wewnętrzne ekipy budowlane oraz pozyskać dodatkowe środki finansowe. Mam nadzieję, że do 1 marca uda nam się przygotować wystarczającą liczbę miejsc w schronach, aby powrócić do nauczania stacjonarnego, przynajmniej w systemie rotacyjnym. W końcu jest wiele rzeczy, których nie da się w pełni zrealizować online, w szczególności zajęcia laboratoryjne” – dodał rektor.

Zaznaczył również, że w pierwszym semestrze wprowadzono soboty robocze, aby skrócić czas trwania semestru o dwa tygodnie.

„Przeanalizowaliśmy programy nauczania: część teoretyczną przenieśliśmy na pierwszy semestr, a większość zajęć praktycznych, na ile to było możliwe, – na drugi. Liczymy, że wtedy zajęcia te będziemy już mogli prowadzić stacjonarnie” – powiedział Walerij Kopijka w Ukrajskim Radiu.

Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie przechodzi na nauczanie zdalne na prawie pięć tygodni.

Zimowa sesja egzaminacyjna na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Takie zasady będą obowiązywały studentów wszystkich roczników i form studiów.

Minister edukacji podpisał rozporządzenie w sprawie mianowania Walerija Kopijki rektorem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki na okres pięciu lat.

W Ministerstwie Edukacji wyznaczono osobę odpowiedzialną za reformę szkolnictwa średniego.

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