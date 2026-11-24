0:00 / 0:00

Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка навчатимуться онлайн до 1 березня. Ректор пояснив причину такого рішення.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) перейшов на дистанційний формат навчання. Ректор Валерій Копійка розповів Українському радіо, що причиною є недостатня кількість приміщень для проведення занять в укриттях.

«Насправді, жодне з приміщень університету не передбачало наявності укриттів для таких ситуацій. Усі вони є умовними укриттями. Те, що вдалося зробити під час війни, – це укриття, де можна було перечекати, пересидіти під час повітряних тривог і бомбардувань. Але повноцінно здійснювати там навчання дуже, дуже складно. Радикально змінилася ситуація з безпекового погляду. Ми всі розуміємо, як змінилася ситуація в Києві. І в цих умовах виводити студентів на очне навчання в аудиторії просто неможливо, тому що повітряні тривоги тривали по 20 годин на добу», – розповів ректор про причину переходу на дистанційне навчання.

Валерій Копійка уточнив, що в КНУ імені Тараса Шевченка зараз є лише близько 10% приміщень, придатних для проведення аудиторних занять в укриттях. Тому до 1 березня 2027 року студенти перейшли на дистанційне навчання.

«Це потрібно, щоб спрямувати всі наявні ресурси на облаштування нових приміщень в укриттях, де можна буде проводити заняття. Ми плануємо залучити внутрішні будівельні бригади та додаткове фінансування. Сподіваюся, до 1 березня нам вдасться облаштувати достатню кількість посадкових місць в укриттях, щоб повернутися до очного навчання хоча б у ротаційному форматі. Адже є багато речей, які неможливо повноцінно реалізувати онлайн, зокрема лабораторні заняття», – додав ректор.

Він також зазначив, що у першому семестрі зробили робочими суботи, щоб скоротити тривалість семестру на два тижні.

«Ми переглянули навчальні плани: теоретичну частину перенесли на перший семестр, а більшу частину практичних занять, наскільки це було можливо, – на другий. Ми розраховуємо, що тоді ці заняття вже зможемо проводити очно», – сказав Валерій Копійка на Укррадіо.

КНУ імені Шевченка майже на п’ять тижнів переходить на дистанційне навчання.

Зимова екзаменаційна сесія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбуватиметься в дистанційному форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Такий порядок стосуватиметься студентів усіх курсів і форм навчання.

Міністр освіти підписав наказ про призначення Валерія Копійки ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка строком на п’ять років.

У Міносвіти визначили відповідального за реформу старшої школи.

Читай нас у