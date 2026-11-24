Студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко будут учиться онлайн до 1 марта. Ректор объяснил причину такого решения.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ) перешел на дистанционный формат обучения. Ректор Валерий Копийка рассказал Украинскому радио, что причиной является недостаточное количество помещений для проведения занятий в укрытиях.

«На самом деле ни одно из помещений университета не предусматривало наличия укрытий для таких ситуаций. Все они являются условными укрытиями. То, что удалось сделать во время войны, — это укрытия, где можно было переждать, пересидеть во время воздушных тревог и бомбардировок. Но полноценно проводить там обучение очень, очень сложно. Радикально изменилась ситуация с точки зрения безопасности. Мы все понимаем, как изменилась ситуация в Киеве. И в этих условиях выводить студентов на очное обучение в аудитории просто невозможно, потому что воздушные тревоги длились по 20 часов в сутки», — рассказал ректор о причине перехода на дистанционное обучение.

Валерий Копейка уточнил, что в КНУ имени Тараса Шевченко сейчас есть лишь около 10% помещений, пригодных для проведения аудиторных занятий в укрытиях. Поэтому до 1 марта 2027 года студенты перешли на дистанционное обучение.

«Это необходимо, чтобы направить все имеющиеся ресурсы на обустройство новых помещений в укрытиях, где можно будет проводить занятия. Мы планируем привлечь внутренние строительные бригады и дополнительное финансирование. Надеюсь, к 1 марта нам удастся оборудовать достаточное количество учебных мест в укрытиях, чтобы вернуться к очному обучению хотя бы в ротационном формате. Ведь есть много вещей, которые невозможно полноценно реализовать онлайн, в частности лабораторные занятия», — добавил ректор.

Он также отметил, что в первом семестре ввели рабочие субботы, чтобы сократить продолжительность семестра на две недели.

«Мы пересмотрели учебные планы: теоретическую часть перенесли на первый семестр, а большую часть практических занятий, насколько это было возможно, — на второй. Мы рассчитываем, что тогда эти занятия уже сможем проводить очно», – сказал Валерий Копийка на Укррадио.

КНУ имени Шевченко почти на пять недель переходит на дистанционное обучение.

Зимняя экзаменационная сессия в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет проходить в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий. Такой порядок коснется студентов всех курсов и форм обучения.

Министр образования подписал приказ о назначении Валерия Копейки ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сроком на пять лет.

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