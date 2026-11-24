基辅塔拉斯·舍甫琴科国立大学的学生将在线学习至3月1日。校长解释了做出这一决定的原因。

基辅塔拉斯·舍甫琴科国立大学（KNU）已转为远程教学模式。校长瓦列里·科皮伊卡向乌克兰广播电台表示，原因在于用于在避难所内上课的场地数量不足。

“实际上，校内没有任何一处场所原本就设计有应对此类情况的避难所。它们全都是临时避难所。 战争期间我们所能做的，只是搭建一些在空袭警报和轰炸期间可以暂时避难、等待的场所。但在那里全面开展教学活动非常、非常困难。从安全角度来看，形势已经发生了根本性的变化。 “我们都清楚基辅局势发生了怎样的变化。在这种情况下，让学生到教室进行面授学习根本是不可能的，因为空袭警报每天持续长达20小时，”校长在解释转为远程教学的原因时说道。

瓦列里·科皮伊卡进一步说明，目前塔拉斯·舍甫琴科基辅国立大学仅有约10%的场所适合在防空洞内进行课堂教学。因此，学生们已转为远程教学，这一状态将持续至2027年3月1日。

“这样做是为了将所有现有资源集中用于在避难所内改造新的教学场所，以便能够开展授课。我们计划调动校内施工队伍并争取额外资金。 我希望在3月1日前，我们能在避难所内配备足够数量的座位，以便至少以轮换制的方式恢复面授教学。 毕竟有很多内容无法通过线上方式充分实现，特别是实验课，”校长补充道。

他还指出，第一学期将周六设为上课日，以将学期时长缩短两周。

“我们调整了教学计划：将理论课程安排在第一学期，而实践课程则尽可能多地安排在第二学期。 我们预计届时将能够以面授形式开展这些课程，”瓦列里·科皮伊卡在乌克兰广播电台表示。

谢甫琴科国立大学将转为远程教学近五周。

基辅塔拉斯·舍甫琴科国立大学的冬季考试周将采用远程形式进行，并运用信息通信技术。此安排适用于所有年级和学习形式的学生。

教育部长签署了任命瓦列里·科皮伊卡为基辅塔拉斯·舍甫琴科国立大学校长、任期五年的命令。

教育部已确定了负责高中改革的负责人。

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