0:00 / 0:00

У Києві найближчим часом можуть дозволити рух приватного транспорту Південним мостом із правого на лівий берег. Відповідне рішення можуть ухвалити вже 24 або 25 листопада, залежно від результатів спостереження за роботою мосту.

За його словами, рух Південним мостом із лівого на правий берег уже відкритий для всіх транспортних засобів, тоді як у зворотному напрямку наразі можуть проїжджати лише автобуси та інший громадський транспорт.

«Рух по Південному мосту з лівого на правий берег відкритий, з правого на лівий берег поки що відкритий лише для громадського транспорту. Ми ще придивляємось, вивчаємо, як поводиться міст і, можливо, приймемо рішення сьогодні-завтра щодо запуску і автомобільного приватного транспорту з правого на лівий берег через Південний міст», – сказав Ткачов.

Окремо очільник КМВА повідомив про обмеження руху Північним мостом. Наразі ним дозволено пересуватися лише громадському та спеціальному транспорту.

Зокрема, йдеться про автомобілі екстрених служб і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків російських ударів.

Водночас, за словами Андрія Ткачова, на інших мостах столиці рух транспорту здійснюється без обмежень.

Про це тимчасово виконуючий обов’язки начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов повідомив в ефірі телебачення.

У Києві 21 листопада відновили рух громадського транспорту Південним мостом із правого на лівий берег столиці. Проїзд у цьому напрямку організували через вулицю Саперно-Слобідську. Відтепер автобусне сполучення мостом забезпечене в обох напрямках.

За актуальними повідомленнями щодо змін в організації руху наземного громадського транспорту можна також стежити в офіційному Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».

Про це повідомляєтьс із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Читай нас у