48岁的制片人伊琳娜·戈罗娃在接受拉米娜·埃斯哈克扎伊采访时，回忆起她的前夫——演艺人兼制片人奥列克西·波塔彭科——与他日后乐队搭档娜斯佳·卡门斯基赫初次相识的情景。 据戈罗娃透露，她当时就感觉到两人之间可能会发展出恋情，后来甚至开始因丈夫与这位同事的亲密关系而感到嫉妒。

当时，波塔普和卡缅斯基还未以二重唱形式登台演出，而据这位制作人透露，当时这位女歌手正与一位名叫沃瓦的男生交往。

“说实话——纳斯佳非常迷人，她的一切都极具魅力。 我第一次见到她时，甚至还记得她的样子。那是在‘迪纳摩’夜店，我记得她当时已经和她的第一个男朋友沃瓦交往了一段时间，”戈罗娃说道。

这位制作人还回忆起这位未来明星当时的装扮细节：娜斯佳扎着两条辫子，穿着一件蓝色风衣。正是在那时，阿列克谢·波塔彭科表示，他可能会与她组成二重唱。

“他们（她和波塔普）当时甚至还没组成二重唱呢。我看到她时，她扎着两条辫子，还穿着那件天蓝色的风衣。然后，列沙说：‘嗯，我大概会和她组成二重唱吧。’ 于是我立刻就明白，这之间会有点什么了，”这位制作人补充道。

据戈罗娃透露，纳斯佳·卡缅斯基符合阿列克谢·波塔彭科喜欢的女性类型。这位制片人回忆道，他初中的初恋女友也是一位身材高挑、卷发飘逸的纳斯佳。

“列沙在学校时的第一个女朋友就是娜斯佳，同样高挑，卷发。这简直就是他最喜欢的类型。我不知道自己是怎么在这么多耀眼的女孩子中被忽略的。 我是说，他喜欢高个子的，喜欢一切都“多”一点。但当时我们之间有着超强的爱和超强的支持，所以我立刻就嫉妒起来了。

对我来说，那是初见一见就心动。他当时还没意识到，后来他们还吵过架，娜斯佳当时还有个叫沃瓦的男朋友。那是一段非常复杂的时期，我不太想多谈，但女人在某种超凡的层面上能感受到那种能量，”伊琳娜说道。

这位制片人坦言，她曾注意到丈夫与同事之间的秘密短信往来以及两人之间的眼神交流。尽管波塔普并未直接向她承认与卡缅斯基的恋情，但戈罗娃能感觉到这段关系正在发生变化。

“没人会直接告诉你：‘是的，这事正在发生。’你该从哪里着手呢？从深夜的短信开始。他们会找借口说‘我当时在踢足球’、‘我正和某人发消息’之类。但在潜意识里，你心里是明白的。 我们当时的卫生间门虽然不透明，但你能看到手机屏幕亮着。心里就开始翻江倒海了，”伊琳娜坦言。

伊琳娜·戈罗娃回忆道，当她最终下定决心离开奥列克西·波塔彭科时，他曾向她保证自己的感情，恳求她留下，并承诺解散乐队。然而，这位制作人坚信，这些话都是谎言。

据她所述，让情况更加复杂的是，她不断看到波塔普和娜斯佳·卡门斯基的联合采访，观察着他们的举止，还反复观看他们的音乐视频。

“后来你看到每一场采访，看他们彼此如何对视，看他们如何拍摄MV。这一切都让人心痛。 但内心深处你还是会想：‘才不会呢。’因为你会看到，有时他们在采访中争吵，有时又对你说‘我爱你’。接着，你便开始制定自己的策略，设法从这段关系中抽身，”戈罗娃分享道。

这位制作人指出，那段经历对她来说很艰难，而最终决定分手也需要时间。据她所说，尽管信号矛盾，她还是逐渐开始计划退出共同的事业和感情关系。

伊琳娜·戈罗娃透露，她是在“迪纳摩”夜总会第一次见到纳斯佳·卡缅斯基的。

此前报道，乌克兰艺人波塔普和纳斯佳·卡缅斯基已正式移居美国，并在迈阿密租住一套月租约5800美元（约合26.3万格里夫纳）的公寓。 这对夫妇早在2月就签订了租赁合同，但直到2026年8月才正式搬入该住所。

乌克兰著名主持人阿纳托利·阿纳托利奇情绪激动地批评了波塔普和纳斯佳·卡缅斯基。他表示，在他看来，这对组合的立场是在助长俄罗斯人的气焰。

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