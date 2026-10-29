Ирина Горовая призналась, что ревновала Потапа к Насте Каменских

48-летняя продюсер Ирина Горовая в интервью Рамине Эсхакзай вспомнила, как началось знакомство её бывшего мужа, шоумена и продюсера Алексея Потапенко, с его будущей напарницей по группе Настей Каменских. По словам Горовой, она сразу почувствовала, что между ними может завязаться роман, а впоследствии начала ревновать мужа к коллеге.

На тот момент Потап и Каменских ещё не выступали в дуэте, а певица, по словам продюсерши, встречалась с парнем по имени Вова.

«Давайте честно — Настя очень эффектная, у неё всё очень ярко. Я, когда её впервые увидела, даже помню, как она выглядела. Это был клуб «Динамо», мне кажется, она уже некоторое время встречалась со своим первым парнем Вовой», — сказала Горовая.

Продюсер вспомнила и детали образа будущей звезды: у Насти были две косы и голубой плащ. Именно тогда Алексей Потапенко сообщил, что, вероятно, создаст с ней дуэт.

«Они (с Потапом) ещё даже не были в дуэте. Я её увидела, у неё были такие две косы и такой голубой плащ. Ну, и Лёша говорит: «Ну, я, наверное, буду с ней в дуэте». И вот я сразу поняла, что что-то будет», — добавила продюсер.

По словам Горовой, Настя Каменских соответствовала типу женщин, которые нравились Алексею Потапенко. Продюсер вспомнила, что его первой школьной девушкой также была высокая кудрявая Настя.

«У Леши первой девушкой из школы была Настя, и такая же высокая, вьющиеся волосы. И это его стиль, ну прямо максимально. Не знаю, как я проскочила между такими яркими девушками. Ну, в плане того, что он любит высоких, чтобы всего было много. Но у нас тогда была суперлюбовь и суперподдержка, и я сразу стала ревновать.

Для меня это было с первого взгляда. Он ещё не понимал, они ещё потом ссорились, у Насти был Вова. Это был очень сложный период, я не очень хочу о нём рассказывать, но женщины чувствуют энергетику на каком-то там суперуровне», — рассказала Ирина.

Продюсер призналась, что замечала тайную переписку мужа и взгляды между ним и его коллегой. Хотя Потап напрямую не признавался ей в романе с Каменских, Горова чувствовала, что в отношениях что-то меняется.

«Никто не приходит и не говорит тебе: «Да, это происходит». С чего ты начинаешь? Со смс ночью. Тебе говорили типа: «Я играл в футбол», «Я переписывался со своим кем-то». На каком-то подсознательном уровне ты понимаешь. У нас ещё были в туалете такие непрозрачные двери, но ты видишь, когда свет в телефоне горит. И у тебя это начинает бурлить», — призналась Ирина.

Ирина Горова вспомнила, что, когда она в конце концов решилась уйти от Алексея Потапенко, он уверял её в своих чувствах, просил остаться и обещал распустить группу. Однако продюсер убеждена, что эти слова были ложью.

По её словам, ситуацию осложняло то, что она продолжала видеть совместные интервью Потапа и Насти Каменских, наблюдала за их поведением и просматривала клипы.

«Потом ты видишь каждое интервью, как кто на кого смотрит, как снимаются клипы. Это все очень болезненная история. Но где-то всё равно думаешь: «Да ну, нет». Потому что видишь, что в каком-то интервью они ссорятся, а в другом говорят, что любят тебя. А потом начинаешь выстраивать свою стратегию выхода из этой ситуации», — поделилась Горовая.

Продюсер отметила, что пережитый период был для неё сложным, а окончательное решение о разрыве требовало времени. По её словам, несмотря на противоречивые сигналы, она постепенно начала планировать выход из совместного бизнеса и отношений.

Ирина Горовая рассказала, что впервые увидела Настю Каменских в клубе «Динамо».

Напомним, украинские артисты Потап и Настя Каменских окончательно переехали в США и арендуют квартиру в Майами стоимостью около 5,8 тысячи долларов в месяц (около 263 тысяч гривен). Договор аренды пара заключила ещё в феврале, но окончательно переехала в квартиру в августе 2026 года.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич эмоционально раскритиковал Потапа и Настю Каменских. Он заявил, что, по его мнению, этот дуэт своей позицией подыгрывает россиянам.

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