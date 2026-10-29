48-letnia producentka Irina Gorowa w wywiadzie udzielonym Raminie Eskhakzaj wspomniała o początkach znajomości swojego byłego męża, showmana i producenta Aleksieja Potapenka, z jego przyszłą partnerką z zespołu, Nastą Kamenskich. Według słów Gorowej od razu wyczuła, że między nimi może zrodzić się romans, a później zaczęła być zazdrosna o męża wobec jego koleżanki z pracy.

W tamtym czasie Potap i Kamenskich nie występowali jeszcze w duecie, a piosenkarka, jak twierdzi producentka, spotykała się z chłopakiem o imieniu Wowa.

„Powiedzmy szczerze — Nastia jest bardzo efektowna, wszystko w niej jest bardzo intensywne. Kiedy ją po raz pierwszy zobaczyłam, pamiętam nawet, jak wyglądała. To był klub „Dynamo”, wydaje mi się, że spotykała się już od jakiegoś czasu ze swoim pierwszym chłopakiem, Wową” – powiedziała Gorowa.

Producentka przypomniała sobie również szczegóły wyglądu przyszłej gwiazdy: Nastia miała dwa warkocze i niebieski płaszcz. Właśnie wtedy Aleksiej Potapenko poinformował, że prawdopodobnie stworzy z nią duet.

„Oni (z Potapem) nawet jeszcze nie tworzyli duetu. Zobaczyłam ją, miała takie dwa warkocze i taki niebieski płaszcz. No i Lesza mówi: »Cóż, chyba będę z nią w duecie«. I od razu zrozumiałam, że coś się wydarzy” – dodała producentka.

Według słów Gorowej Nastia Kamenskich pasowała do typu kobiet, które podobały się Aleksiejowi Potapenkowi. Producentka wspomniała, że jego pierwszą szkolną dziewczyną również była wysoka, kręconowłosa Nastia.

„Pierwszą dziewczyną Łoszy ze szkoły była Nastia, i to taka sama wysoka, kręcona. I to jest po prostu jego styl w pełnym wydaniu. Nie wiem, jak udało mi się wmieszać między tak wyraziste dziewczyny. No bo on lubi wysokie dziewczyny, żeby wszystkiego było dużo. Ale wtedy łączyła nas wielka miłość i ogromne wsparcie, więc od razu zaczęłam być zazdrosna.

Dla mnie to była miłość od pierwszego wejrzenia. On jeszcze tego nie rozumiał, potem się kłócili, a Nastia była z Wową. To był bardzo trudny okres, nie chcę o nim zbytnio opowiadać, ale kobiety wyczuwają energię na jakimś tam superpoziomie” – opowiedziała Iryna.

Producentka przyznała, że zauważała potajemną korespondencję męża oraz wymienne spojrzenia między nim a jego koleżanką. Chociaż Potap nie przyznał się jej bezpośrednio do romansu z Kamenksich, Gorowa czuła, że w związku coś się zmienia.

„Nikt nie przychodzi i nie mówi ci: »Tak, to się dzieje«. Od czego zaczynasz? Od SMS-ów w nocy. Mówiono ci coś w stylu: »Grałem w piłkę«, »pisałem z kimś«. Na jakimś podświadomym poziomie to rozumiesz. Mieliśmy wtedy w łazience takie nieprzezroczyste drzwi, ale widać, kiedy świeci się ekran telefonu. I wtedy zaczyna się w tobie coś burzyć” – wyznała Iryna.

Iryna Gorowa przypomniała sobie, że kiedy w końcu odważyła się odejść od Oleksija Potapenka, ten zapewniał ją o swoich uczuciach, prosił, by została, i obiecał rozwiązać zespół. Jednak producentka jest przekonana, że te słowa były nieprawdziwe.

Jak twierdzi, sytuację komplikował fakt, że wciąż oglądała wspólne wywiady Potapa i Nasti Kamenskich, obserwowała ich zachowanie i przeglądała teledyski.

„Potem widzisz każdy wywiad, jak kto na kogo patrzy, jak kręcą teledyski. To wszystko bardzo bolesna historia. Ale gdzieś w głębi duszy myślisz: »No nie, nie może być«. Bo widzisz, że w jednym wywiadzie się kłócą, a w innym mówią ci, że cię kochają. A potem zaczynasz opracowywać swoją strategię wyjścia z tej sytuacji” – wyznała Gorowa.

Producentka zaznaczyła, że ten okres był dla niej trudny, a ostateczna decyzja o zerwaniu wymagała czasu. Według niej, pomimo sprzecznych sygnałów, stopniowo zaczęła planować wyjście ze wspólnego biznesu i związku.

Iryna Gorowa opowiedziała, że po raz pierwszy zobaczyła Nastię Kamieńskich w klubie „Dynamo”.

Przypomnijmy, że ukraińscy artyści Potap i Nastia Kamieńskikh ostatecznie przenieśli się do USA i wynajmują mieszkanie w Miami za około 5,8 tysiąca dolarów miesięcznie (około 263 tysięcy hrywien). Umowę najmu para zawarła już w lutym, ale ostatecznie wprowadziła się do mieszkania w sierpniu 2026 roku.

Znany ukraiński prezenter Anatolij Anatolicz ostro skrytykował Potapa i Nastię Kamenskich. Stwierdził, że jego zdaniem ten duet swoją postawą sprzyja Rosjanom.

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