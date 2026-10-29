乌克兰发布了新的国家字体“Zakon”

在基辅，首次发布了基于乌克兰艺术传统设计的国家字体“Zakon”。这款新字体旨在通过排版艺术展现乌克兰文化遗产的独特之处。

“国家主权不仅存在于《宪法》之中。它体现在我们日常的决策中。体现在我们的孩子用什么语言接受教育，体现在法院用什么语言作出判决，体现在议会用什么语言起草法律。 军事指挥官下达命令时使用哪种语言。甚至体现在国家文件上‘乌克兰’一词的呈现方式上。因此，对我而言，民族字体的诞生标志着国家已臻成熟——它不再需要他人的许可，就能做自己。 一个正在重拾本源、开创未来、并自信地展望未来的国家。一个铭记过去、捍卫当下、并亲手书写历史新篇章的国家。用乌克兰语。用自己的声音。因为乌克兰语是自由之人的语言。 而自由的民族会亲手书写自己的历史。乌克兰万岁！”——乌克兰最高拉达主席鲁斯兰·斯特凡丘克如是说。

据悉，开发国家字体的计划已载于2026年1月乌克兰最高拉达第4764-IX号决议《关于加强乌克兰语在巩固乌克兰国家地位中的作用》。

“我们将继续在视觉领域确立乌克兰的身份认同。创建国家字体是重要的一步，旨在让国家机构通过我们的艺术传统和现代乌克兰设计来代表乌克兰。 字体是国家可识别形象的一部分。它通过字母的形态传递我们文化的特质，并使其融入日常生活。 我们希望乌克兰设计能够塑造我国的国家形象，而文化遗产则成为创新解决方案的源泉，”负责人文政策事务的副总理兼文化部长塔季扬娜·别列日纳表示。

具体而言，该倡议旨在为国家机构建立独特的视觉语言。 毕竟，在制作证书、感谢信、文凭、奖章和铭牌时，至今仍在使用源自俄罗斯的字体，特别是Izhitsa和Petersburg，以及由俄罗斯ParaType工作室转为西里尔字母的字体。

该字体的设计以六位杰出的乌克兰字体艺术大师的遗产为基础：格奥尔基·纳尔布特、瓦西里·克里切夫斯基、雅科夫·格尼兹多夫斯基、罗伯特·利索夫斯基、瓦西里·霍门科和瓦西里·切巴尼克。

该字体融合了乌克兰字体设计的典型特征：不对称的笔画末端、字母“і”和“ї”上菱形状的点，以及遵循格奥尔基·纳尔布特传统在字母“й”上方添加的标志性符号。 其比例也遵循了欧洲古典古体字体的传统。

Zakon字体家族由三款字体组成：Zakon Text（适用于文书处理、官方文件及日常文本处理）、 Zakon Decor（专为设计庆典文件、奖章及铭文而创作），以及Zakon Letterpress（专用于印刷乌克兰最高拉达法规的正本）。

向Zakon字体的过渡将循序渐进，无需为大规模更换现有的标牌、信笺及其他材料而产生额外费用。

您可访问乌克兰文化部官网，了解该国家字体、下载字体并留下反馈。

乌克兰文化部网站发布了相关公告。

政府机构网站上的法律法规将开始采用“迪亚”字体进行排版。

一位设计师分享了关于AI设计中排版指南：字体如何提升品牌辨识度。

议会通过了关于更新拼写规则和创建国家字体的决议。

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