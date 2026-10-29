В Украине представили новый национальный шрифт Zakon

В Киеве впервые представили национальный шрифт Zakon, разработанный на основе украинской художественной традиции. Новый шрифт призван отразить особенности украинского культурного наследия через типографику.

«Государственность существует не только в Конституции. Она живет в наших повседневных решениях. В том, на каком языке учатся наши дети. На каком языке суд выносит решения. На каком языке парламент пишет законы. На каком языке военный командир отдает приказ. И даже в том, как выглядит слово «Украина» на государственном документе. Поэтому для меня появление национального шрифта — это признак зрелости государства, которое больше не нуждается в чужом разрешении, чтобы быть самим собой. Государства, которое возвращает своё, создаёт новое и уверенно смотрит в будущее. Государства, которое помнит своё прошлое, защищает своё настоящее и само пишет следующие страницы своей истории. На украинском языке. Своим голосом. Потому что украинский — язык свободных. А свободные народы сами пишут свою историю. Слава Украине!» — сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Отмечается, что разработка национального шрифта предусмотрена постановлением ВР от января 2026 года № 4764-IX «Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства».

«Продолжаем утверждать украинскую идентичность в визуальном пространстве. Создание национального шрифта — важный шаг к тому, чтобы государственные институты представляли Украину через нашу художественную традицию и современный украинский дизайн. Шрифт является частью узнаваемого образа государства. Через форму букв он передает характер нашей культуры и делает её присутствующей в повседневной жизни. Мы стремимся к тому, чтобы украинский дизайн формировал образ нашего государства, а культурное наследие становилось источником новых решений», — сказала вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная.

В частности, инициатива направлена на формирование собственного визуального языка государственных институтов. Ведь для оформления грамот, благодарностей, дипломов, наград и табличек до сих пор используются шрифты российского происхождения, в частности Izhitsa и Petersburg, а также шрифты, кириллизированные российской студией ParaType.

В основу разработки шрифта легло наследие шести выдающихся мастеров украинского шрифтового искусства: Георгия Нарбута, Василия Кричевского, Якова Гнездовского, Роберта Лисовского, Василия Хоменко и Василия Чебаника.

Шрифт вобрал в себя характерные черты украинской графики: асимметричные зарубки, ромбовидные точки над буквами «і» и «ї», характерный знак над «й» в традиции Георгия Нарбута. Его пропорции также опираются на европейскую традицию классических антикв.

Семейство шрифтов Zakon состоит из трёх гарнитур: Zakon Text (предназначена для делопроизводства, официальных документов и повседневной работы с текстами), Zakon Decor (созданная для оформления торжественных документов, наград и надписей), Zakon Letterpress (предназначенная для печати оригиналов нормативно-правовых актов Верховной Рады Украины).

Переход на Zakon будет происходить постепенно, без дополнительных затрат на массовую замену действующих табличек, бланков и других материалов.

Ознакомиться с национальным шрифтом, скачать его и оставить отзыв можно на странице Министерства культуры Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

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