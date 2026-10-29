В Україні представили новий національний шрифт Zakon

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У Києві вперше презентували національний шрифт Zakon, розроблений на основі української мистецької традиції. Новий шрифт покликаний відобразити особливості української культурної спадщини через типографіку.

«Державність не існує лише в Конституції. Вона живе в наших щоденних рішеннях. У тому, якою мовою навчаються наші діти. Якою мовою суд ухвалює рішення. Якою мовою парламент пише закони. Якою мовою військовий командир віддає наказ. І навіть у тому, який вигляд має слово "Україна" на державному документі. Тому для мене поява національного шрифту - про зрілість держави, яка більше не потребує чужого дозволу, щоб бути собою. Держави, яка повертає своє, створює нове і впевнено дивиться у майбутнє. Держави, яка пам’ятає своє минуле, захищає своє сьогодення і сама пише наступні сторінки своєї історії. Українською мовою. Власним голосом. Бо українська - мова вільних. А вільні народи самі пишуть свою історію. Слава Україні!» - сказав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зазначається, що розробка національного шрифту передбачена постановою ВР від січня 2026 року № 4764-IX «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави».

«Продовжуємо утверджувати українську ідентичність у візуальному просторі. Створення національного шрифту - важливий крок до того, щоб державні інституції представляли Україну через нашу мистецьку традицію та сучасний український дизайн. Шрифт є частиною впізнаваного образу держави. Через форму літер він передає характер нашої культури та робить її присутньою в щоденному житті. Прагнемо, щоб український дизайн формував образ нашої держави, а культурна спадщина ставала джерелом нових рішень», - сказала віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.

Зокрема, ініціатива спрямована на формування власної візуальної мови державних інституцій. Адже для оформлення грамот, подяк, дипломів, відзнак і табличок досі використовують шрифти російського походження, зокрема Izhitsa та Petersburg, а також шрифти, кирилізовані російською студією ParaType.

В основу розробки шрифту лягла спадщина шести видатних майстрів українського літерництва: Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Якова Гніздовського, Роберта Лісовського, Василя Хоменко та Василя Чебаника.

Шрифт увібрав характерні риси української графіки: асиметричні зарубки, ромбоподібні крапки над літерами «і» та «ї», характерний знак над «й» у традиції Георгія Нарбута. Його пропорції також спираються на європейську традицію класичних антикв.

Родина шрифтів Zakon складається з трьох гарнітур: Zakon Text (призначена для діловодства, офіційних документів та повсякденної роботи з текстами) , Zakon Decor (створена для оформлення урочистих документів, відзнак і написів), Zakon Letterpress (призначена для друку оригіналів нормативно-правових актів Верховної Ради України).

Перехід на Zakon відбуватиметься поступово, без додаткових витрат на масову заміну чинних табличок, бланків та інших матеріалів.

Ознайомитися з національним шрифтом, завантажити його та залишити відгук можна на сторінці Міністерства культури України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури.

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