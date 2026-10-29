W Ukrainie zaprezentowano nowy krajowy krój pisma „Zakon”

W Kijowie po raz pierwszy zaprezentowano narodowy krój pisma „Zakon”, opracowany w oparciu o ukraińską tradycję artystyczną. Nowy krój ma na celu odzwierciedlenie specyfiki ukraińskiego dziedzictwa kulturowego poprzez typografię.

„Państwowość nie istnieje wyłącznie w Konstytucji. Żyje ona w naszych codziennych decyzjach. W tym, w jakim języku uczą się nasze dzieci. W jakim języku sąd wydaje orzeczenia. W jakim języku parlament tworzy ustawy. W jakim języku dowódca wojskowy wydaje rozkaz. A nawet w tym, jak wygląda słowo „Ukraina” na dokumencie państwowym. Dlatego pojawienie się narodowego kroju pisma jest dla mnie wyrazem dojrzałości państwa, które nie potrzebuje już cudzej zgody, by być sobą. Państwa, które odzyskuje to, co swoje, tworzy nowe i pewnie patrzy w przyszłość. Państwa, które pamięta swoją przeszłość, broni swojej teraźniejszości i samodzielnie pisze kolejne karty swojej historii. W języku ukraińskim. Własnym głosem. Bo ukraiński to język wolnych. A wolne narody same piszą swoją historię. Chwała Ukrainie!” – powiedział przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk.

Zaznaczono, że opracowanie czcionki narodowej przewiduje uchwała Rady Najwyższej z stycznia 2026 r. nr 4764-IX „O wzmocnieniu roli języka ukraińskiego w umacnianiu państwa ukraińskiego”.

„Kontynuujemy umacnianie tożsamości ukraińskiej w przestrzeni wizualnej. Stworzenie narodowego kroju pisma to ważny krok w kierunku tego, by instytucje państwowe reprezentowały Ukrainę poprzez naszą tradycję artystyczną i współczesny ukraiński design. Krój pisma stanowi część rozpoznawalnego wizerunku państwa. Poprzez kształt liter oddaje on charakter naszej kultury i sprawia, że jest ona obecna w codziennym życiu. Chcemy, aby ukraiński design kształtował wizerunek naszego państwa, a dziedzictwo kulturowe stało się źródłem nowych rozwiązań” – powiedziała wicepremier ds. polityki humanitarnej i minister kultury Tetiana Bereżna.

Inicjatywa ta ma w szczególności na celu stworzenie własnego języka wizualnego instytucji państwowych. W końcu do projektowania dyplomów, podziękowań, certyfikatów, odznaczeń i tabliczek nadal wykorzystuje się czcionki pochodzenia rosyjskiego, w szczególności Izhitsa i Petersburg, a także czcionki przekształcone na cyrylicę przez rosyjskie studio ParaType.

Podstawą projektu czcionki stało się dziedzictwo sześciu wybitnych mistrzów ukraińskiej typografii: Georgija Narbut, Wasyla Kryczewskiego, Jakowa Gniezdowskiego, Roberta Lisowskiego, Wasyla Chomenko i Wasyla Chebanyka.

Krój ten zawiera charakterystyczne cechy ukraińskiej grafiki: asymetryczne haczyki, rombowe kropki nad literami „і” i „ї” oraz charakterystyczny znak nad literą „й” w tradycji Georgija Narbut. Jego proporcje opierają się również na europejskiej tradycji klasycznych czcionek antycznych.

Rodzina czcionek Zakon składa się z trzech zestawów: Zakon Text (przeznaczona do korespondencji służbowej, dokumentów urzędowych i codziennej pracy z tekstami), Zakon Decor (stworzona do projektowania dokumentów uroczystych, odznaczeń i napisów), Zakon Letterpress (przeznaczona do drukowania oryginałów aktów normatywno-prawnych Rady Najwyższej Ukrainy).

Przejście na czcionkę Zakon będzie odbywać się stopniowo, bez dodatkowych kosztów związanych z masową wymianą obecnych tabliczek, formularzy i innych materiałów.

Zapoznać się z czcionką narodową, pobrać ją i zostawić opinię można na stronie Ministerstwa Kultury Ukrainy.

Informacja ta została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Kultury.

Akty normatywno-prawne na stronach internetowych organów władzy będą odtąd formatowane czcionką z serwisu „Dii”.

Projektant udostępnił przewodnik po typografii w projektowaniu AI: jak czcionka zwiększa rozpoznawalność marki.

Rada przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji zasad ortografii oraz stworzenia narodowego kroju pisma.

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