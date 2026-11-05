在巴西伯南布哥州首府累西腓，对供水时间表和人口普查数据的分析显示，该市各街区在获得供水方面存在显著不平等。在居住着许多黑人的外围街区，自来水每月可能仅供应91小时，而富裕地区的供水时间则超过700小时，Mongabay报道。

该媒体将伯南布哥卫生公司（Compesa）的供水时间表与巴西地理与统计研究所2022年人口普查微观数据进行了比对。在2026年7月于累西腓调查的311个地点中，236个存在长期供水中断。人均月收入在1100至2300雷亚尔地区的黑人女性受到的影响最大。

每天仅供水数小时

在伊布拉区，人均月收入为1116雷亚尔，供水每月仅可获得91小时——这是该市最低水平。在一些街区，居民可能连续15天没有水。按照巴西国家水资源与基础卫生机构的标准，供水应每天持续超过18小时，即30天内超过540小时。

在林哈杜蒂鲁区，供水时间因区域而异，每月从100小时到268小时不等。同时，根据2026年民防计划，该区几乎全部区域被列为洪水和山体滑坡高风险或极高风险地带。伊布拉也存在类似风险。

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相比之下，在博阿维亚任、阿皮普库斯和埃斯皮涅鲁等富裕地区，白人占多数，平均收入达到7000至1.6万雷亚尔，供水几乎不间断。分析显示，位于阿皮普库斯与相邻的阿尔图圣特雷西尼亚交界处的住宅可能执行根本不同的供水时间表：前一区每月供水超过700小时，后一区则约为100小时。

水资源短缺与特许经营争议

根据伯南布哥水资源与气候机构的数据，伯南布哥州的人均可获得水量在巴西最低：每年127万升，仅为全国平均水平的3.6%。工程师安东尼奥·米兰达指出，富裕家庭可以钻井、建设私人系统或从水罐车购买水，而外围社区则长期生活在配给供水时间表之下。

2026年4月，伯南布哥州州长拉克尔·里拉与BASA Saneamento签署了水务服务部分特许经营协议。该协议预计将在151个市镇投资174亿雷亚尔。Compesa员工协会主席安德森·夸德罗斯表示，这一模式可能维持不平等，因为私营部门获得了配水和污水收集业务，而国有Compesa则保留取水和制水业务。BASA Saneamento回应称，合同规定在35年内投资154亿雷亚尔，并覆盖外围地区和山坡地带。州政府也驳斥了有关运营商可因无利可图而拒绝在交通不便地区开展工作的说法。

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