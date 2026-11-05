Anthropic本周开始在美国对Claude聊天机器人的Personal Finance工具进行测试。该工具允许用户通过Plaid服务连接银行账户和信用卡，并就个人财务提问。TechCrunch报道了此次发布。

支出和付款分析

Claude将能够汇总所有已连接账户的支出，并将其分类，包括房租和公用事业费用、食品和购物。用户还可以询问自己的支出是否超过通常水平，或是否漏掉了某些付款。

Anthropic表示，该工具将分析已连接账户中的交易，以发现可能的重复扣款、意外费用以及逐渐增加的账单。Claude还可以回答有关收入与支出比例的问题，解释诸如年利率APR等金融术语，并计算一年内支付的利息金额。

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有限的账户访问权限

Anthropic强调，Claude对财务信息的访问将是只读的。该工具将无法转账、管理或投资用户的资金。

Claude将可访问银行名称、账户名称和类型、号码的后四位、余额、信用额度以及最长两年的交易记录。该公司还表示，用户在Personal Finance部分与Claude的对话不会被用于训练其模型。

在推出之初，测试版将在美国向Pro、Max和Ultra套餐的订阅者开放。此前，OpenAI已在ChatGPT中推出用于连接金融账户的类似工具。

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