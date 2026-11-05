В США компания Anthropic на этой неделе начинает бета-тестирование инструмента Personal Finance в чат-боте Claude. Он позволяет пользователям подключать банковские счета и кредитные карты через сервис Plaid и задавать вопросы о собственных финансах. О запуске сообщает TechCrunch.

Анализ расходов и платежей

Claude сможет суммировать расходы по всем подключенным счетам и распределять их по категориям, включая аренду и коммунальные услуги, еду и покупки. Пользователи также смогут уточнять, превышают ли их расходы обычный уровень, или спрашивать, не пропустили ли они определенные платежи.

По данным Anthropic, инструмент будет анализировать транзакции по подключенным счетам, чтобы выявлять возможные дублирующиеся списания, неожиданные комиссии и счета, которые постепенно растут. Claude также может отвечать на вопросы о соотношении доходов и расходов, объяснять финансовые термины, такие как годовая процентная ставка APR, и рассчитывать сумму процентов, уплаченных за год.

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Ограниченный доступ к счетам

Anthropic подчеркнула, что доступ Claude к финансовой информации будет только для чтения. Инструмент не сможет переводить, управлять или инвестировать деньги пользователей.

Claude получит доступ к названию банка, названию и типу счета, последним четырем цифрам номера, балансу, кредитному лимиту и истории транзакций за период до двух лет. Компания также заявила, что разговоры пользователей с Claude в разделе Personal Finance не будут использоваться для обучения ее моделей.

На старте бета-версия будет доступна в США подписчикам тарифов Pro, Max и Ultra. Ранее похожие инструменты для подключения финансовых счетов представила компания OpenAI в ChatGPT.

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