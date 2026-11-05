W Stanach Zjednoczonych firma Anthropic rozpoczyna w tym tygodniu beta-testy narzędzia Personal Finance w chatbocie Claude. Umożliwia ono użytkownikom podłączanie kont bankowych i kart kredytowych za pośrednictwem usługi Plaid oraz zadawanie pytań dotyczących własnych finansów. O uruchomieniu informuje TechCrunch.

Analiza wydatków i płatności

Claude będzie mógł podsumowywać wydatki ze wszystkich podłączonych kont i kategoryzować je, w tym na czynsz i media, żywność oraz zakupy. Użytkownicy będą mogli także pytać, czy ich wydatki przekraczają zwykły poziom, lub czy nie pominęli określonych płatności.

Według Anthropic narzędzie będzie analizować transakcje na podłączonych kontach, aby wykrywać możliwe podwójne obciążenia, nieoczekiwane opłaty oraz rachunki, które stopniowo rosną. Claude może również odpowiadać na pytania o relację dochodów do wydatków, wyjaśniać terminy finansowe, takie jak roczna stopa procentowa APR, oraz obliczać kwotę odsetek zapłaconych w ciągu roku.

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Ograniczony dostęp do kont

Anthropic podkreśliła, że dostęp Claude do informacji finansowych będzie wyłącznie do odczytu. Narzędzie nie będzie mogło przelewać, zarządzać ani inwestować pieniędzy użytkowników.

Claude będzie mieć dostęp do nazwy banku, nazwy i rodzaju konta, ostatnich czterech cyfr numeru, salda, limitu kredytowego oraz historii transakcji z okresu do dwóch lat. Firma oświadczyła również, że rozmowy użytkowników z Claude w sekcji Personal Finance nie będą wykorzystywane do trenowania jej modeli.

Na początku wersja beta będzie dostępna w USA dla subskrybentów planów Pro, Max i Ultra. Wcześniej podobne narzędzia do podłączania kont finansowych w ChatGPT przedstawiła firma OpenAI.

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