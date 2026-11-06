W Pakistanie łączna wartość rezerw walutowych wzrosła do rekordowych 26,864 mld dolarów. W ciągu tygodnia wskaźnik zwiększył się o 110 mln dolarów, z 26,754 mld dolarów, informuje Dawn.

Rezerwy banku centralnego

Państwowy Bank Pakistanu poinformował, że jego własne rezerwy walutowe wzrosły w ciągu tygodnia o 39 mln dolarów. Według stanu na 30 października wynosiły one 21,568 mld dolarów, podczas gdy w lutym było to 16,568 mld dolarów.

Aktywa walutowe banków komercyjnych zwiększyły się w ciągu tygodnia o 70 mln dolarów. Według banku centralnego odzwierciedla to przewagę napływu środków do banków nad odpływem.

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Handel i kurs rupii

Przedstawiciele sektora finansowego uważają obecny poziom rezerw za wystarczający do utrzymania stabilności kursu walutowego i zachęcenia eksporterów do szybszego sprowadzania przychodów walutowych. Jednocześnie eksperci walutowi, na których powołuje się publikacja, uważają pakistańską rupię za przewartościowaną. Ich zdaniem daje to importerom dostęp do tańszych dolarów i jest jedną z przyczyn comiesięcznego wzrostu deficytu handlowego.

Od lipca do października FY27 deficyt handlowy Pakistanu wyniósł 14,6 mld dolarów: import osiągnął 26 mld dolarów, a eksport — 11,4 mld dolarów. W materiale zaznaczono również, że istnieje pogląd, iż stabilność kursu jest utrzymywana dzięki przekazom pieniężnym, które rosną z każdym rokiem.

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