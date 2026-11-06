ONZ powołała Shaya Mizrahiego, zastępcę dyrektora generalnego i szefa Wydziału Audytu Samorządu Lokalnego w Biurze Kontrolera Państwowego Izraela, na członka Niezależnego Komitetu Doradczego ONZ ds. Audytu (IAAC). Jego kadencja potrwa trzy lata. Mizrahi został pierwszym przedstawicielem Izraela powołanym do tego komitetu, informuje Jerusalem Post.

Praca komitetu

IAAC jest organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Komitet zajmuje się mechanizmami audytu organizacji, zarządzaniem ryzykiem i kontrolą finansową. Doradza również Zgromadzeniu Ogólnemu w kwestiach przejrzystości, rozliczalności i zarządzania zasobami ONZ.

Doświadczenie Shaya Mizrahiego

Mizrahi zgłosił swoją kandydaturę w ramach Zachodniej Grupy ONZ przy wsparciu stałego przedstawiciela Izraela przy ONZ Danny’ego Danona oraz delegacji państw przyjaznych. Według publikacji wcześniej z tej grupy do komitetu powoływano wyłącznie kandydatów amerykańskich.

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Mizrahi przez ponad dwie dekady zajmował stanowiska kierownicze w Biurze Kontrolera Państwowego Izraela. Reprezentował Izrael w grupie wzajemnej oceny OECD, uczestniczył w międzynarodowych forach najwyższych organów kontroli oraz kierował inicjatywami współpracy z europejskimi organami audytowymi.

Danny Danon nazwał to powołanie ważnym osiągnięciem dla Izraela i jego wysiłków dyplomatycznych. Jak stwierdził, świadczy ono o międzynarodowym uznaniu doświadczenia zawodowego izraelskich specjalistów.

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