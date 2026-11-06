ООН уперше призначила ізраїльтянина до аудиторського комітету — Jerusalem Post

ООН призначила заступника генерального директора та керівника підрозділу аудиту місцевого самоврядування Офісу державного контролера Ізраїлю Шая Мізрахі членом Незалежного консультативного комітету ООН з аудиту (IAAC). Його повноваження триватимуть три роки. Мізрахі став першим представником Ізраїлю, призначеним до цього комітету, повідомляє Jerusalem Post.

Робота комітету

IAAC є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН. Комітет опікується механізмами аудиту організації, управлінням ризиками та фінансовим контролем. Він також консультує Генасамблею з питань прозорості, підзвітності та управління ресурсами ООН.

Досвід Шая Мізрахі

Мізрахі висував свою кандидатуру в межах Західної групи ООН за підтримки постійного представника Ізраїлю при ООН Денні Данона та делегацій дружніх країн. За даними видання, раніше від цієї групи до комітету призначали лише американських кандидатів.

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Мізрахі понад два десятиліття обіймав керівні посади в Офісі державного контролера Ізраїлю. Він представляв Ізраїль у групі експертної оцінки ОЕСР, брав участь у міжнародних форумах вищих органів аудиту та очолював ініціативи зі співпраці з аудиторськими органами Європи.

Денні Данон назвав призначення важливим досягненням для Ізраїлю та його дипломатичних зусиль. За його словами, це свідчить про міжнародне визнання професійного досвіду ізраїльських фахівців.

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