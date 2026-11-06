ООН назначила заместителя генерального директора и руководителя подразделения аудита местного самоуправления Офиса государственного контролера Израиля Шая Мизрахи членом Независимого консультативного комитета ООН по аудиту (IAAC). Его полномочия будут длиться три года. Мизрахи стал первым представителем Израиля, назначенным в этот комитет, сообщает Jerusalem Post.

Работа комитета

IAAC является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Комитет занимается механизмами аудита организации, управлением рисками и финансовым контролем. Он также консультирует Генассамблею по вопросам прозрачности, подотчетности и управления ресурсами ООН.

Опыт Шая Мизрахи

Мизрахи выдвинул свою кандидатуру в рамках Западной группы ООН при поддержке постоянного представителя Израиля при ООН Дэнни Данона и делегаций дружественных стран. По данным издания, ранее от этой группы в комитет назначались только американские кандидаты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Мизрахи более двух десятилетий занимал руководящие должности в Офисе государственного контролера Израиля. Он представлял Израиль в группе экспертной оценки ОЭСР, участвовал в международных форумах высших органов аудита и возглавлял инициативы по сотрудничеству с аудиторскими органами Европы.

Дэнни Данон назвал назначение важным достижением для Израиля и его дипломатических усилий. По его словам, это свидетельствует о международном признании профессионального опыта израильских специалистов.

Читай нас в