В Пакистане общий объем валютных резервов вырос до рекордных 26,864 млрд долларов. За неделю показатель увеличился на 110 млн долларов — с 26,754 млрд долларов, сообщает Dawn.

Резервы центрального банка

Государственный банк Пакистана сообщил, что его собственные валютные резервы за неделю выросли на 39 млн долларов. По состоянию на 30 октября они составляли 21,568 млрд долларов, тогда как в феврале равнялись 16,568 млрд долларов.

Валютные активы коммерческих банков за неделю увеличились на 70 млн долларов. По данным центрального банка, это отражает превышение притока средств в банки над оттоком.

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Торговля и курс рупии

Представители финансового сектора считают нынешний объем резервов достаточным для поддержания стабильности обменного курса и поощрения экспортеров к более быстрому возврату валютной выручки. В то же время валютные эксперты, на которых ссылается издание, считают пакистанскую рупию переоцененной. По их мнению, это дает импортерам доступ к более дешевым долларам и является одной из причин ежемесячного увеличения торгового дефицита.

За июль—октябрь FY27 торговый дефицит Пакистана составил 14,6 млрд долларов: импорт достиг 26 млрд долларов, а экспорт — 11,4 млрд долларов. В материале также отмечается, что существует мнение о поддержании стабильности курса за счет денежных переводов, которые ежегодно растут.

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