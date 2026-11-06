Rząd Cypru planuje wprowadzić reformę emerytalną od 1 stycznia 2027 roku. Odpowiedni projekt ustawy ma zostać przedstawiony parlamentowi w najbliższych dniach, oświadczył minister pracy Marinos Mousiouttas, poinformował Cyprus Mail.

Podwyżka najniższych emerytur

Według ministra zmiany będą pierwszą fundamentalną aktualizacją systemu ubezpieczeń społecznych kraju od niemal pół wieku. Głównym celem reformy jest podwyższenie emerytur, przede wszystkim najniższych.

Przy obliczaniu uprawnień emerytalnych planuje się również uwzględniać okresy opieki nad dziećmi lub krewnymi, życia z niepełnosprawnością oraz nauki.

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Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Jak powiedział Mousiouttas, reforma ma zakończyć pożyczanie przez rząd środków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozpocząć stopniową spłatę długu państwa wobec funduszu. Rezerwy funduszu wynoszą obecnie około 12 mld euro, oświadczył minister.

Przyszłe nadwyżki funduszu mają być inwestowane w ramach nowoczesnego i przejrzystego systemu nadzoru. Osobno rząd prowadzi dialog społeczny w sprawie wzmocnienia drugiego filaru systemu emerytalnego, w tym pracowniczych programów emerytalnych i funduszy zabezpieczenia, które mają zapewniać przyszłym emerytom dodatkowy dochód.

Inne wypowiedzi ministra

Mousiouttas powiązał możliwość inwestowania w ochronę zdrowia, edukację i opiekę społeczną z odpowiedzialnym zarządzaniem finansami publicznymi oraz odpornością gospodarki. Wspomniał także o reformie podatkowej wprowadzonej w styczniu 2026 roku oraz trwających reformach w edukacji.

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