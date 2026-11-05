Anthropic починає бета-запуск Personal Finance у Claude в США — TechCrunch

У США компанія Anthropic цього тижня починає бета-тестування інструмента Personal Finance у чатботі Claude. Він дає користувачам змогу підключати банківські рахунки та кредитні картки через сервіс Plaid і ставити запитання про власні фінанси. Про запуск повідомляє TechCrunch.

Аналіз витрат і платежів

Claude зможе підсумовувати витрати з усіх підключених рахунків та розподіляти їх за категоріями, зокрема оренда й комунальні послуги, їжа та покупки. Користувачі також зможуть уточнювати, чи перевищують їхні витрати звичайний рівень, або запитувати, чи не пропустили вони певні платежі.

За даними Anthropic, інструмент аналізуватиме транзакції на підключених рахунках, щоб виявляти можливі дублікати списань, неочікувані комісії та рахунки, що поступово зростають. Claude також може відповідати на запитання про співвідношення доходів і витрат, пояснювати фінансові терміни на кшталт річної процентної ставки APR та розраховувати суму сплачених відсотків за рік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обмежений доступ до рахунків

Anthropic наголосила, що доступ Claude до фінансової інформації буде лише для читання. Інструмент не зможе переказувати, управляти чи інвестувати гроші користувачів.

Claude матиме доступ до назви банку, назви й типу рахунку, останніх чотирьох цифр номера, балансу, кредитного ліміту та історії транзакцій за період до двох років. Компанія також заявила, що розмови користувачів із Claude у розділі Personal Finance не використовуватимуть для навчання її моделей.

На старті бета-версія буде доступна у США передплатникам планів Pro, Max та Ultra. Раніше схожі інструменти для підключення фінансових рахунків представила компанія OpenAI у ChatGPT.

Читай нас у