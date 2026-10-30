澳大利亚维多利亚州上诉法院驳回了52岁的艾琳·帕特森就三重谋杀案有罪判决提出的上诉，并判处她终身监禁，不得假释。据《卫报》报道，法院还支持了检方针对先前判决提出的上诉，认为该判决未能充分反映罪行的严重性。

刑罚复审

去年，帕特森被判处终身监禁，最短服刑33年后才可获得假释资格。她被判谋杀其分居丈夫的父母唐·帕特森和盖尔·帕特森，以及其丈夫的姨妈希瑟·威尔金森。

她还被判企图谋杀希瑟·威尔金森的丈夫伊恩·威尔金森。后者在帕特森家中午餐后幸存，当时客人被端上含有毒蘑菇的惠灵顿牛肉，但他在医院住了数周。

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辩方论点

该决定是在8月举行听证会后作出的，帕特森的辩护团队和检察官均在听证会上陈述了意见。在这场15分钟的庭审中，帕特森没有亲自出席，而是通过视频连线观看庭审。

她的律师提出了七项上诉理由。其中，他们称陪审员在就裁决进行评议期间与警方及控方代表住在同一家酒店，构成严重的程序违规。辩方还质疑法官决定不将帕特森家中一张SD卡上发现的有关蘑菇的照片和视频作为证据采纳。

法院准许就前两项理由提出上诉，但在实体上驳回了上诉，并驳回了辩方其余五项论点。

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