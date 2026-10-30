Апеляційний суд Вікторії призначив Паттерсон довічне без УДЗ — The Guardian

Апеляційний суд штату Вікторія в Австралії відхилив апеляцію 52-річної Ерін Паттерсон на обвинувальні вироки у справі про потрійне вбивство та призначив їй довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Як повідомляє The Guardian, суд також задовольнив апеляцію прокуратури на попереднє покарання, оскільки воно не відображало належним чином тяжкість злочинів.

Перегляд покарання

Минулого року Паттерсон засудили до довічного ув’язнення з мінімальним строком до можливості умовно-дострокового звільнення у 33 роки. Її визнали винною у вбивстві батьків її чоловіка, з яким вона жила окремо, — Дона і Ґейл Паттерсон — та його тітки Гезер Вілкінсон.

Також її визнали винною у замаху на вбивство чоловіка Гезер Вілкінсон — Іана Вілкінсона. Він вижив після обіду в будинку Паттерсон, де гостям подали яловичину «Веллінгтон» з отруйними грибами, але провів у лікарні кілька тижнів.

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Аргументи захисту

Рішення ухвалили після слухань у серпні, на яких виступали захист Паттерсон і прокурори. Під час 15-хвилинного засідання Паттерсон не була присутня особисто та спостерігала за слуханням через відеозв’язок.

Її адвокати навели сім підстав для оскарження вироку. Зокрема, вони заявляли, що перебування присяжних в одному готелі з поліцією та представниками обвинувачення під час нарад щодо вердикту було серйозним порушенням процесу. Захист також заперечував рішення судді не допустити як доказ фото й відео про гриби, знайдені на SD-картці в будинку Паттерсон.

Суд надав дозвіл на апеляцію за двома першими підставами, однак відхилив її по суті, а також відхилив решту п’ять аргументів захисту.

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