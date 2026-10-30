Апелляционный суд австралийского штата Виктория отклонил апелляцию 52-летней Эрин Паттерсон на обвинительные приговоры по делу о тройном убийстве и назначил ей пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение. Как сообщает The Guardian, суд также удовлетворил апелляцию прокуратуры на предыдущее наказание, поскольку оно не в полной мере отражало тяжесть преступлений.

Пересмотр наказания

В прошлом году Паттерсон приговорили к пожизненному лишению свободы с минимальным сроком до возможности условно-досрочного освобождения в 33 года. Ее признали виновной в убийстве родителей ее мужа, с которым она проживала раздельно, — Дона и Гейл Паттерсон — а также его тети Хезер Уилкинсон.

Также ее признали виновной в покушении на убийство мужа Хезер Уилкинсон — Иана Уилкинсона. Он выжил после обеда в доме Паттерсон, где гостям подали говядину «Веллингтон» с ядовитыми грибами, однако провел в больнице несколько недель.

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Аргументы защиты

Решение было принято после слушаний в августе, на которых выступали защита Паттерсон и прокуроры. Во время 15-минутного заседания Паттерсон лично не присутствовала и наблюдала за слушанием по видеосвязи.

Ее адвокаты выдвинули семь оснований для обжалования приговора. В частности, они заявляли, что пребывание присяжных в одном отеле с полицией и представителями обвинения во время совещания по вердикту было серьезным нарушением процедуры. Защита также оспаривала решение судьи не допустить в качестве доказательств фото и видео о грибах, найденные на SD-карте в доме Паттерсон.

Суд разрешил подать апелляцию по первым двум основаниям, однако отклонил ее по существу, а также отверг остальные пять аргументов защиты.

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