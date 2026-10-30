Sąd Apelacyjny stanu Wiktoria w Australii oddalił apelację 52-letniej Erin Patterson od wyroków skazujących w sprawie potrójnego zabójstwa i wymierzył jej karę dożywotniego pozbawienia wolności bez prawa do warunkowego zwolnienia. Jak informuje The Guardian, sąd uwzględnił również apelację prokuratury od wcześniejszego wyroku, ponieważ nie odzwierciedlał on w odpowiedni sposób wagi przestępstw.

Zmiana wyroku

W ubiegłym roku Patterson została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności z minimalnym okresem 33 lat do możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Uznano ją za winną zabójstwa rodziców męża, z którym żyła w separacji — Dona i Gail Patterson — oraz jego ciotki Heather Wilkinson.

Uznano ją również za winną usiłowania zabójstwa męża Heather Wilkinson — Iana Wilkinsona. Przeżył on obiad w domu Patterson, gdzie gościom podano wołowinę Wellington z trującymi grzybami, lecz spędził kilka tygodni w szpitalu.

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Argumenty obrony

Decyzję podjęto po sierpniowych rozprawach, podczas których swoje stanowiska przedstawili obrońcy Patterson i prokuratorzy. Podczas 15-minutowego posiedzenia Patterson nie była obecna osobiście i obserwowała rozprawę za pośrednictwem łącza wideo.

Jej prawnicy przedstawili siedem podstaw do zaskarżenia wyroku. W szczególności twierdzili, że pobyt przysięgłych w tym samym hotelu co policja i przedstawiciele oskarżenia podczas narad nad werdyktem stanowił poważne naruszenie procedury. Obrona zakwestionowała również decyzję sędziego o niedopuszczeniu jako dowodów zdjęć i nagrań wideo dotyczących grzybów, znalezionych na karcie SD w domu Patterson.

Sąd zezwolił na apelację w odniesieniu do dwóch pierwszych podstaw, jednak oddalił ją co do meritum, a także odrzucił pozostałe pięć argumentów obrony.

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