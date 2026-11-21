W Cieśninie Ormuz, w pobliżu omańskiego miasta Chasab, dwa tankowce płynące w kierunku wyjścia z cieśniny zostały trafione nieznanymi pociskami. Do incydentów doszło w sobotę rano w odstępie krótszym niż godzina.

Dwa uderzenia w mniej niż godzinę

Pierwszy tankowiec został trafiony w rufę około godziny 5:00 UTC, 11 mil morskich na północ od Chasabu. Około godziny 5:50 UTC drugi tankowiec został trafiony w maszynownię, 17 mil morskich na wschód od miasta.

O incydentach poinformował brytyjski Urząd ds. Operacji Handlu Morskiego, podaje Jerusalem Post. Według urzędu informacje o braku ofiar i możliwych konsekwencjach dla środowiska przekazały struktury wojskowe.

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Skutki uderzeń są wyjaśniane

Nie informowano o poszkodowanych w żadnym z obu incydentów. Możliwy wpływ na środowisko nie został dotąd ustalony. Brytyjski Urząd ds. Operacji Handlu Morskiego wezwał statki do zachowania ostrożności podczas przepływania przez ten obszar, podczas gdy śledztwo trwa.

Chasab leży na Półwyspie Musandam, przy wejściu do Cieśniny Ormuz. Jak pisze publikacja, przed rozpoczęciem wojny USA i Izraela z Iranem przez ten szlak wodny przechodziła niemal jedna piąta światowych dostaw ropy naftowej. Żegluga na tym akwenie została zakłócona po tym, jak Iran zaczął podejmować kroki w celu zamknięcia cieśniny w związku z wojną, która rozpoczęła się 28 lutego.

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