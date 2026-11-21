В Ормузском проливе возле оманского города Хасаб два танкера, направлявшиеся к выходу из пролива, подверглись ударам неизвестных снарядов. Инциденты произошли в субботу утром с интервалом менее часа.

Два удара менее чем за час

Первый танкер был поражен в кормовую часть примерно в 5:00 UTC, в 11 морских милях к северу от Хасаба. Примерно в 5:50 UTC второй танкер подвергся удару в машинное отделение в 17 морских милях к востоку от города.

Об инцидентах сообщило Управление морских торговых операций Великобритании, отмечает Jerusalem Post. По данным ведомства, информацию об отсутствии жертв и возможных экологических последствиях предоставили военные структуры.

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Последствия ударов уточняются

О пострадавших в результате обоих инцидентов не сообщалось. Возможное воздействие на окружающую среду пока не установлено. Управление морских торговых операций Великобритании призвало суда соблюдать осторожность при прохождении района, пока расследование продолжается.

Хасаб расположен на полуострове Мусандам, у входа в Ормузский пролив. Как пишет издание, до начала войны США и Израиля с Ираном через этот водный путь проходила почти пятая часть мировых поставок сырой нефти. Судоходство в акватории нарушено после того, как Иран начал предпринимать шаги к закрытию пролива на фоне войны, начавшейся 28 февраля.

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