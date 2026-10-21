以色列三个阿拉伯政党的领导人在海法举行的新闻发布会上表示，联合名单联盟将在定于2026年10月27日举行的议会选举中努力罢免总理本雅明·内塔尼亚胡。他们认为，阿拉伯选民更高的投票率可能阻止内塔尼亚胡及其右翼联盟组建新政府，阿纳多卢通讯社报道。

三党共同参选

出席此次发布会的有联合名单领导人优素福·贾巴林，他领导争取和平与平等民主阵线“哈达什”；联盟议会党团主席、阿拉伯革新运动“塔阿勒”领导人艾哈迈德·提比；以及民族民主联盟“巴拉德”党领导人萨米·阿布·沙哈达。这三个政党均属于该联盟。

贾巴林表示，该联盟在民调中的支持率正在上升，并预计将获得十个或更多席位。他表示，联合名单应当保护阿拉伯公民免受暴力、犯罪和房屋拆除政策的影响，并在社会和经济问题上支持青年。他还呼吁保护耶路撒冷的阿克萨清真寺、教堂和修士。

支持其他政府的条件

艾哈迈德·提比表示，该联盟力求阻止内塔尼亚胡继续担任过渡政府首脑，并推动组建替代政府。同时，他承认这样的政府不会符合阿拉伯政党的诉求，但称这是在糟糕和更糟糕的选择之间作出的选择。

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提比还表示愿意与其他政治力量合作，废除便于拆除阿拉伯人房屋的卡米尼茨法。阿拉伯议员列出的支持任何政府的条件包括：结束战争、为巴勒斯坦人民打开政治前景，以及停止歧视以色列的巴勒斯坦公民。

议会力量格局

阿拉伯公民约占以色列人口的20%，以色列人口超过1000万人。根据最新民调，联合名单可能在拥有120个席位的议会中赢得9席，而由曼苏尔·阿巴斯领导的联合阿拉伯名单可能赢得5席。

民调还显示，内塔尼亚胡阵营与由以色列陆军前总参谋长加迪·艾森科特领导的犹太反对派之间竞争激烈。两个阵营均未获得多数所需的61席。犹太反对党与阿拉伯政党合作可能阻止内塔尼亚胡组建政府，但大多数反对派领导人拒绝这种合作，而内塔尼亚胡和艾森科特迄今都排除了与阿拉伯政党结盟的可能性。

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