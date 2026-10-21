Лидеры трех арабских партий Израиля на пресс-конференции в Хайфе заявили, что объединение «Общий список» будет работать над отстранением премьер-министра Биньямина Нетаньяху на выборах в Кнессет, которые должны состояться 27 октября 2026 года. Они считают, что более высокая явка арабских избирателей может помешать Нетаньяху и его правой коалиции сформировать новое правительство, сообщает Anadolu Agency.

Три партии в общем списке

В конференции приняли участие лидер «Общего списка» Юсеф Джабарин, который возглавляет Демократический фронт мира и равенства «Хадаш», председатель парламентской фракции альянса и лидер Арабского движения за обновление «Тааль» Ахмад Тиби, а также лидер партии Национально-демократическая ассамблея «Балад» Сами Абу Шехаде. Эти три партии входят в объединение.

Джабарин заявил, что альянс наращивает поддержку в опросах и рассчитывает получить десять или более мандатов. По его словам, «Общий список» должен быть защитой для арабских граждан от насилия и преступности и политики сноса домов, а также поддерживать молодежь в социальных и экономических вопросах. Он также призвал защищать мечеть Аль-Акса, церкви и монахов в Иерусалиме.

Условия поддержки другого правительства

Ахмад Тиби заявил, что альянс стремится не допустить сохранения Нетаньяху на посту главы переходного правительства и способствовать формированию альтернативной администрации. В то же время он признал, что такое правительство не будет отвечать устремлениям арабских партий, но назвал это выбором между плохим и худшим вариантом.

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Тиби также выразил готовность сотрудничать с другими политическими силами для отмены закона Каминица, который облегчает снос арабских домов. Среди условий поддержки любого правительства арабские депутаты назвали прекращение войн, открытие политической перспективы для палестинского народа и прекращение дискриминации палестинских граждан Израиля.

Расстановка сил в Кнессете

Арабские граждане составляют около 20% населения Израиля, которое превышает 10 миллионов человек. Согласно последним опросам, «Общий список» может получить девять мест в 120-местном Кнессете, а Объединенный арабский список во главе с Мансуром Аббасом — пять.

Опросы также показывают близкую борьбу между блоком Нетаньяху и еврейской оппозицией, которую возглавляет бывший начальник Генерального штаба израильской армии Гади Айзенкот. Ни один из блоков не набирает необходимых для большинства 61 мандата. Сотрудничество еврейских оппозиционных и арабских партий могло бы помешать Нетаньяху сформировать правительство, однако большинство лидеров оппозиции отвергает такое взаимодействие, а Нетаньяху и Айзенкот до сих пор исключали союз с арабскими партиями.

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