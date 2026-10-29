澳大利亚正在考虑使用以色列“铁穹”系统中“塔米尔”拦截弹的美国版本，以建立该国首个陆基弹道导弹防御系统。据《耶路撒冷邮报》援引当地媒体报道，澳大利亚国防部已就美国海军陆战队中程拦截能力系统的成本和交付期限向华盛顿询问。该系统使用“天空猎手”拦截弹，即在美国生产的“塔米尔”拦截弹版本。

采购现成系统的招标

堪培拉还在考虑“爱国者”和“宙斯盾”系统。预计将收到挪威康斯伯格公司和韩国韩华的方案。澳大利亚正在寻找中程导弹防御系统。

据《澳大利亚人报》报道，这项于10月中旬宣布的招标 предусматривает采购经过验证的现成系统。澳大利亚计划在明年年底前选定该系统，并在2029年“护身军刀”演习期间进行试射。预计该系统要到2030年代中期才能实现完全作战准备状态。

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政治背景

澳大利亚国防部长理查德·马尔斯称，当前地缘政治局势是自第二次世界大战以来最复杂、最具威胁性的战略环境。澳大利亚曾批评以色列在加沙的战争，不向以色列供应武器，而采购以色列国防产品是政治关注的议题。

与此同时，国防工业部长帕特·康罗伊此前表示，政府力求为澳大利亚国防军提供尽可能最好的装备。环境部长默里·瓦特也表示，政府将寻找最合适的军事技术。

“塔米尔”拦截弹的作用

“铁穹”最初是为拦截短程火箭弹而研制的。在过去15年中，它已成为以色列多层防空系统的一部分，与“箭”式系统和“大卫投石索”系统并列。以色列官员多次强调，任何防空系统都无法保证完全防御所有导弹袭击。

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