Австралія вивчає американську версію Tamir для системи ПРО — Jerusalem Post

Австралія розглядає можливість використання американської версії перехоплювачів Tamir із ізраїльської системи «Залізний купол» для створення своєї першої наземної системи захисту від балістичних ракет. Як повідомляє Jerusalem Post з посиланням на місцеві медіа, Міністерство оборони Австралії звернулося до Вашингтона щодо вартості та строків постачання системи Medium Range Intercept Capability Корпусу морської піхоти США. Вона використовує SkyHunter — вироблену у США версію перехоплювача Tamir.

Тендер на готовий комплекс

Канберра також розглядає системи Patriot і Aegis. Очікуються пропозиції від норвезької компанії Kongsberg та південнокорейської Hanwha. Австралія шукає систему протиракетної оборони середньої дальності.

За даними видання The Australian, тендер, оголошений у середині жовтня, передбачає придбання перевіреної готової системи. Австралія планує обрати її до кінця наступного року, а випробувальні стрільби провести під час навчань Talisman Sabre у 2029 році. Повної оперативної готовності системи очікують лише в середині 2030-х років.

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Політичний контекст

Міністр оборони Австралії Річард Марлз назвав нинішню геополітичну ситуацію найскладнішими й найзагрозливішими стратегічними обставинами з часів Другої світової війни. Австралія критично оцінювала війну Ізраїлю в Газі, не постачає Ізраїлю озброєння, а закупівля ізраїльської оборонної продукції є предметом політичної уваги.

Водночас міністр оборонної промисловості Пет Конрой раніше заявляв, що уряд прагне забезпечити Австралійські сили оборони найкращим можливим обладнанням. Міністр довкілля Мюррей Ватт також заявив, що уряд шукатиме найбільш придатні військові технології.

Роль перехоплювачів Tamir

«Залізний купол» спочатку розробили для перехоплення ракет малої дальності. За останні 15 років він став складовою багаторівневої системи протиповітряної оборони Ізраїлю поряд із системами Arrow і David’s Sling. Ізраїльські посадовці неодноразово наголошували, що жодна система ППО не може гарантувати повного захисту від усіх ракетних атак.

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