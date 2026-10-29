Australia rozważa wykorzystanie amerykańskiej wersji pocisków przechwytujących Tamir z izraelskiego systemu Żelazna Kopuła do stworzenia swojego pierwszego naziemnego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Jak podaje Jerusalem Post, powołując się na lokalne media, australijski Departament Obrony zwrócił się do Waszyngtonu w sprawie kosztów i terminów dostawy systemu Medium Range Intercept Capability Korpusu Piechoty Morskiej USA. Wykorzystuje on SkyHunter — produkowaną w USA wersję pocisku przechwytującego Tamir.

Przetarg na gotowy system

Canberra rozważa również systemy Patriot i Aegis. Oczekiwane są propozycje norweskiej firmy Kongsberg oraz południowokoreańskiej Hanwha. Australia szuka systemu obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu.

Według dziennika The Australian przetarg ogłoszony w połowie października zakłada zakup sprawdzonego, gotowego systemu. Australia planuje wybrać go do końca przyszłego roku, a strzelania testowe przeprowadzić podczas ćwiczeń Talisman Sabre w 2029 roku. Pełną gotowość operacyjną system ma osiągnąć dopiero w połowie lat 30. XXI wieku.

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Kontekst polityczny

Australijski minister obrony Richard Marles nazwał obecną sytuację geopolityczną najbardziej złożonymi i najbardziej groźnymi okolicznościami strategicznymi od czasów II wojny światowej. Australia krytycznie oceniała wojnę Izraela w Gazie, nie dostarcza Izraelowi uzbrojenia, a zakup izraelskich produktów obronnych jest przedmiotem zainteresowania politycznego.

Jednocześnie minister przemysłu obronnego Pat Conroy wcześniej oświadczył, że rząd dąży do zapewnienia Australijskim Siłom Obronnym najlepszego możliwego wyposażenia. Minister środowiska Murray Watt także stwierdził, że rząd będzie poszukiwał najbardziej odpowiednich technologii wojskowych.

Rola pocisków przechwytujących Tamir

Żelazna Kopuła została pierwotnie opracowana do przechwytywania rakiet krótkiego zasięgu. W ciągu ostatnich 15 lat stała się elementem wielowarstwowego systemu obrony powietrznej Izraela obok systemów Arrow i David’s Sling. Izraelscy urzędnicy wielokrotnie podkreślali, że żaden system obrony powietrznej nie może zagwarantować pełnej ochrony przed wszystkimi atakami rakietowymi.

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