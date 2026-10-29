Австралия рассматривает возможность использования американской версии перехватчиков Tamir из израильской системы «Железный купол» для создания своей первой наземной системы защиты от баллистических ракет. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на местные СМИ, Министерство обороны Австралии обратилось к Вашингтону по поводу стоимости и сроков поставки системы Medium Range Intercept Capability Корпуса морской пехоты США. Она использует SkyHunter — произведенную в США версию перехватчика Tamir.

Тендер на готовый комплекс

Канберра также рассматривает системы Patriot и Aegis. Ожидаются предложения от норвежской компании Kongsberg и южнокорейской Hanwha. Австралия ищет систему противоракетной обороны средней дальности.

По данным издания The Australian, тендер, объявленный в середине октября, предусматривает приобретение проверенной готовой системы. Австралия планирует выбрать ее до конца следующего года, а испытательные стрельбы провести во время учений Talisman Sabre в 2029 году. Полной оперативной готовности системы ожидают лишь в середине 2030-х годов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Политический контекст

Министр обороны Австралии Ричард Марлз назвал нынешнюю геополитическую ситуацию самыми сложными и наиболее угрожающими стратегическими обстоятельствами со времен Второй мировой войны. Австралия критически оценивала войну Израиля в Газе, не поставляет Израилю вооружение, а закупка израильской оборонной продукции является предметом политического внимания.

В то же время министр оборонной промышленности Пэт Конрой ранее заявлял, что правительство стремится обеспечить Австралийские силы обороны наилучшим возможным оборудованием. Министр окружающей среды Мюррей Уотт также заявил, что правительство будет искать наиболее подходящие военные технологии.

Роль перехватчиков Tamir

«Железный купол» изначально разработали для перехвата ракет малой дальности. За последние 15 лет он стал составляющей многоуровневой системы противовоздушной обороны Израиля наряду с системами Arrow и David’s Sling. Израильские чиновники неоднократно подчеркивали, что ни одна система ПВО не может гарантировать полной защиты от всех ракетных атак.

Читай нас в