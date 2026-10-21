以色列前总理、“Beyachad”党领袖纳夫塔利·本内特表示，若当选，他将维持加沙地带的黄线，并宣布卡塔尔为敌对国家。据《耶路撒冷邮报》报道，他是在加沙附近社区的一次会议上作出上述表态的。

有关加沙和卡塔尔的计划

本内特表示，维持黄线对于加沙附近社区的安全是必要的。他批评总理本雅明·内塔尼亚胡政府，称目前的做法实际上是在让国家习惯于与哈马斯共存，并未采取真正的行动来消灭该组织。

本内特还呼吁内塔尼亚胡在选举前解释他本人及其顾问与卡塔尔的关系。为打击哈马斯，他提议让埃及参与其中，加大对该组织的外交和经济压力，并在必要时采取军事行动，将其彻底瓦解。

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本内特还表示，2022年夏天他担任总理时，曾推动一项杀害哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔和穆罕默德·戴夫的计划。他称，该计划因其政府解体而未能实施。

资金与联盟

这位前总理还主张增加对加沙附近社区的资金支持。他表示，国家优先事项必须在“为服役者而进行的革命”框架内改变：目前拨给极端正统派社区的资金，他希望重新分配给其他国家需求。

本内特表示，他希望仅与犹太复国主义政党组建联盟，并预计在以色列议会获得61个席位。他还称，他尊重加迪·艾森科特，将接受选民的决定，而总理职位问题将在选举后决定。

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