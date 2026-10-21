Były premier Izraela i lider partii „Beyachad” Naftali Bennett oświadczył, że w razie wyboru utrzyma Żółtą Linię w Strefie Gazy i uzna Katar za wrogie państwo. Powiedział to na konferencji społeczności położonych w pobliżu Gazy, informuje Jerusalem Post.

Plany dotyczące Gazy i Kataru

Według Bennetta utrzymanie Żółtej Linii jest konieczne dla bezpieczeństwa społeczności w pobliżu Gazy. Skrytykował rząd premiera Binjamina Netanjahu, twierdząc, że obecne podejście faktycznie przyzwyczaja kraj do współistnienia z Hamasem i nie przewiduje rzeczywistych prób likwidacji tej organizacji.

Bennett wezwał również Netanjahu, aby przed wyborami wyjaśnił swoje relacje oraz relacje swoich doradców z Katarem. Aby walczyć z Hamasem, zaproponował zaangażowanie Egiptu, zwiększenie presji dyplomatycznej i gospodarczej na organizację, a w razie potrzeby podjęcie działań wojskowych w celu jej całkowitego rozmontowania.

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Bennett powiedział także, że latem 2022 roku, gdy był premierem, promował plan zabicia liderów Hamasu Jahji Sinwara i Muhammada Deifa. Według niego planu nie zrealizowano z powodu rozpadu jego rządu.

Finansowanie i koalicja

Były premier opowiedział się również za zwiększeniem finansowania społeczności w pobliżu Gazy. Według niego priorytety państwa muszą się zmienić w ramach „rewolucji dla tych, którzy służą”: środki obecnie kierowane do społeczności ultraortodoksyjnej chce przekierować na inne potrzeby państwa.

Bennett poinformował, że chce utworzyć koalicję wyłącznie z partiami syjonistycznymi i liczy na zdobycie 61 mandatów w Knesecie. Powiedział też, że szanuje Gadiego Eisenkota, zaakceptuje decyzję wyborców, a kwestia stanowiska premiera zostanie rozstrzygnięta po wyborach.

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