Бывший премьер-министр Израиля и лидер партии «Беяхад» Нафтали Беннет заявил, что в случае избрания сохранит Жёлтую линию в секторе Газа и объявит Катар враждебным государством. Об этом он сказал на конференции общин, расположенных вблизи Газы, сообщает Jerusalem Post.

Планы по Газе и Катару

По словам Беннета, сохранение Жёлтой линии необходимо для безопасности общин вблизи Газы. Он раскритиковал правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявив, что нынешний подход фактически приучает страну к сосуществованию с ХАМАС и не предусматривает реальных попыток ликвидировать группировку.

Беннет также призвал Нетаньяху до выборов объяснить его отношения и отношения его советников с Катаром. Для борьбы с ХАМАС он предложил привлечь Египет, усилить дипломатическое и экономическое давление на группировку, а при необходимости прибегнуть к военным действиям для её полного демонтажа.

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Также Беннет заявил, что летом 2022 года, когда был премьер-министром, продвигал план убить лидеров ХАМАС Яхью Синвара и Мухаммеда Дейфа. По его словам, этот план не был реализован из-за распада его правительства.

Финансирование и коалиция

Бывший премьер также выступил за увеличение финансирования общин вблизи Газы. По его словам, государственные приоритеты должны измениться в рамках «революции для тех, кто служит»: средства, которые сейчас направляют ультраортодоксальной общине, он хочет перенаправить на другие государственные нужды.

Беннет сообщил, что стремится сформировать коалицию только с сионистскими партиями и рассчитывает получить 61 место в Кнессете. Он также сказал, что уважает Гади Айзенкота, примет решение избирателей, а вопрос должности премьер-министра будет решён после выборов.

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