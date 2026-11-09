BMW计划在Neue Klasse系列的部分电动汽车中扩大使用磷酸铁锂（LFP）电池。这可能为该公司推出更实惠的电动车版本开辟道路，不过制造商并未承诺直接降低零售价，InsideEVs报道。

成本与续航里程的平衡

BMW首席执行官米兰·内德尔科维奇在第三季度业绩电话会议上宣布扩大LFP电池的应用。他表示，公司将确定这项技术的具体车型和用途。他没有透露下一批配备此类电池的车型，也没有说明其在中国以外市场推出的时间表。

大多数Neue Klasse电动汽车使用圆柱形镍锰钴（NMC）电芯，BMW认为这类电芯更适合提供较长续航里程。与此同时，LFP电池以成本较低的铁和磷酸盐替代镍和钴。这类电池通常具有耐用性、热稳定性，以及在频繁快充至100%时性能衰减较小的特点。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其代价是能量密度较低，因此NMC电池对于续航里程更长的车型仍更具吸引力。

中国版iX3的例子

在中国，BMW已经在加长版iX3上采用了类似做法。基础版iX3 30L配备77千瓦时LFP电池，按CLTC工况的标称续航里程为630公里。价格更高的40L和50L版本配备了NMC电池。同时，CLTC工况比WLTP和EPA更为乐观。

搭载LFP电池的一个可能候选车型，是面向欧洲市场的紧凑型Neue Klasse电动汽车，BMW已确认该车型将于2028年推出。该公司还在扩大电池电芯供应网络：Samsung SDI将在欧洲供应Gen6电芯，LG Energy Solution则将在本十年末从美国供应。相关协议并未说明是否专门涉及LFP电芯。

关注我们在