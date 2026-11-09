BMW planuje rozszerzyć zastosowanie akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) w wybranych samochodach elektrycznych z linii Neue Klasse. Może to potencjalnie otworzyć firmie drogę do bardziej przystępnych cenowo wersji aut elektrycznych, choć producent nie obiecał bezpośredniego obniżenia cen detalicznych, informuje InsideEVs.

Równowaga między kosztem a zasięgiem

O rozszerzeniu zastosowania baterii LFP poinformował dyrektor generalny BMW Milan Nedeljković podczas rozmowy poświęconej wynikom za trzeci kwartał. Jak zaznaczył, firma określi konkretne modele i zastosowania tej technologii. Nie wskazał kolejnych modeli z takimi bateriami ani nie sprecyzował terminu ich wprowadzenia poza Chinami.

Większość samochodów elektrycznych Neue Klasse wykorzystuje cylindryczne ogniwa niklowo-manganowo-kobaltowe (NMC), które BMW uznaje za lepsze do zapewnienia dużego zasięgu. Jednocześnie akumulatory LFP wykorzystują tańsze żelazo i fosforan zamiast niklu i kobaltu. Takie baterie zwykle wyróżniają się trwałością, stabilnością termiczną i mniejszym pogorszeniem parametrów przy częstym szybkim ładowaniu do 100%.

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Kompromisem jest niższa gęstość energii, przez co baterie NMC pozostają bardziej atrakcyjne dla modeli o większym zasięgu.

Przykład chińskiego iX3

W Chinach BMW już stosuje podobne podejście w przypadku wydłużonego iX3. Bazowa wersja iX3 30L jest wyposażona w baterię LFP o pojemności 77 kWh i ma deklarowany zasięg 630 km według cyklu CLTC. Droższe wersje 40L i 50L otrzymały baterie NMC. Jednocześnie cykl CLTC jest bardziej optymistyczny niż WLTP i EPA.

Prawdopodobnym kandydatem do wersji LFP może być kompaktowy samochód elektryczny Neue Klasse na rynek europejski, którego pojawienie się BMW potwierdziło na 2028 rok. Firma rozszerza również sieć dostaw ogniw akumulatorowych: Samsung SDI ma dostarczać ogniwa Gen6 z Europy, a LG Energy Solution — z USA pod koniec dekady. Umowy nie precyzują, czy dotyczą konkretnie ogniw LFP.

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