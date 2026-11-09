BMW планирует расширить использование литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) в отдельных электромобилях линейки Neue Klasse. Это потенциально может открыть компании путь к более доступным версиям электрокаров, хотя производитель не обещал прямого снижения розничных цен, сообщает InsideEVs.

Баланс стоимости и запаса хода

О расширении применения LFP-батарей заявил генеральный директор BMW Милан Неделькович во время звонка по итогам третьего квартала. По его словам, компания определит конкретные модели и назначения для этой технологии. Он не назвал следующие модели с такими батареями и не уточнил сроки их запуска за пределами Китая.

Большинство электромобилей Neue Klasse используют цилиндрические никель-марганец-кобальтовые элементы (NMC), которые BMW считает более подходящими для обеспечения большого запаса хода. В то же время LFP-аккумуляторы используют более дешёвые железо и фосфат вместо никеля и кобальта. Такие батареи обычно отличаются долговечностью, термической стабильностью и меньшим ухудшением характеристик при частой быстрой зарядке до 100%.

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Компромиссом является более низкая плотность энергии, из-за чего NMC-батареи остаются более привлекательными для моделей с большим запасом хода.

Пример китайского iX3

В Китае BMW уже применяет похожий подход для удлинённого iX3. Базовая версия iX3 30L оснащается LFP-батареей ёмкостью 77 кВт·ч и имеет заявленный запас хода 630 км по циклу CLTC. Более дорогие модификации 40L и 50L получили NMC-батареи. При этом цикл CLTC более оптимистичен, чем WLTP и EPA.

Вероятным кандидатом на LFP-версию может стать компактный электромобиль Neue Klasse для европейского рынка, появление которого BMW подтвердила на 2028 год. Компания также расширяет сеть поставок аккумуляторных элементов: Samsung SDI должна поставлять элементы Gen6 из Европы, а LG Energy Solution — из США в конце десятилетия. Соглашения не уточняют, идёт ли речь именно об LFP-элементах.

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