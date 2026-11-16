英国连锁药店Boots宣布推出SureLeaf在线服务，25岁及以上患者可通过该服务获得医用大麻处方。该服务将面向患有相关病症的人群，包括慢性疼痛、焦虑或失眠患者。正如《卫报》报道的那样，这是英国商业街药店中首项此类服务。

该服务将如何运作

患者可在线开始评估。随后，临床团队将考虑是否适合进行此类治疗，之后患者可能会被邀请与顾问医生进行视频咨询。

Boots表示，每张处方在治疗开始前都将由多学科临床团队独立审查，团队中将包括第二名独立顾问。希望获得处方的人必须此前曾尝试标准治疗方法但未成功。治疗获开具后，患者的状况将得到定期评估。

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研究与限制

SureLeaf的推出将伴随Boots与诺丁汉大学联合开展的一项研究计划。该计划将研究患者治疗结果、处方实践以及使用医用大麻治疗慢性疼痛的经验。

英国于2018年将开具大麻类药物处方合法化。在国家医疗服务体系内，只有患有罕见癫痫类型、化疗某些副作用以及特定多发性硬化症症状的人才能获得此类药物。与此同时，私营诊所数年来已在开具这些药物，包括用于慢性疼痛、精神疾病和神经系统疾病。

澳大利亚和英国研究人员今年得出结论，支持大麻治疗焦虑症、神经性厌食症、精神病性障碍、创伤后应激障碍和阿片类药物依赖有效的证据非常少。同时，他们发现了一些证据表明，以大麻为基础的医用产品可能有助于减少大麻依赖、缓解妥瑞氏综合征症状，并改善失眠患者的睡眠。

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