Британская аптечная сеть Boots объявила о запуске онлайн-сервиса SureLeaf, через который пациентам в возрасте от 25 лет могут назначать медицинский каннабис. Услуга будет доступна людям с соответствующими состояниями, в частности с хронической болью, тревожностью или бессонницей. Как сообщает The Guardian, это первый подобный сервис среди аптек, представленных на британских торговых улицах.

Как будет работать сервис

Пациенты смогут начать оценку онлайн. Далее возможность такого лечения рассмотрит клиническая команда, после чего пациента могут пригласить на видеоконсультацию с врачом-консультантом.

В Boots заявили, что каждый рецепт до начала лечения будет независимо рассматривать междисциплинарная клиническая команда, в которую войдет второй независимый консультант. Человек, желающий получить рецепт, должен предварительно безуспешно попробовать стандартные методы лечения. После назначения лечения состояние пациентов будут регулярно пересматривать.

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Исследования и ограничения

Запуск SureLeaf будет сопровождаться совместной исследовательской программой Boots и Ноттингемского университета. Она будет изучать результаты лечения пациентов, практику назначения препаратов и опыт лечения хронической боли медицинским каннабисом.

Назначение лекарств на основе каннабиса в Великобритании легализовали в 2018 году. В рамках Национальной службы здравоохранения такие препараты могут получать только люди с редкими формами эпилепсии, отдельными побочными эффектами химиотерапии и определенными симптомами рассеянного склероза. В то же время частные клиники уже несколько лет назначают эти средства, в частности при хронической боли, психиатрических и неврологических состояниях.

Исследователи из Австралии и Великобритании в этом году пришли к выводу, что доказательств эффективности каннабиса для лечения тревожности, нервной анорексии, психотических расстройств, посттравматического стрессового расстройства и опиоидной зависимости очень мало. В то же время они обнаружили некоторые свидетельства того, что медицинские продукты на основе каннабиса могут помогать снижать зависимость от каннабиса, облегчать симптомы синдрома Туретта и улучшать сон у людей с бессонницей.

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