Brytyjska sieć aptek Boots ogłosiła uruchomienie internetowej usługi SureLeaf, za pośrednictwem której pacjentom w wieku od 25 lat może być przepisywana medyczna marihuana. Usługa będzie dostępna dla osób z odpowiednimi schorzeniami, w tym z przewlekłym bólem, lękiem lub bezsennością. Jak podaje The Guardian, jest to pierwsza taka usługa wśród aptek obecnych na brytyjskich głównych ulicach handlowych.

Jak będzie działać usługa

Pacjenci będą mogli rozpocząć ocenę online. Następnie możliwość takiego leczenia rozpatrzy zespół kliniczny, a potem pacjent może zostać zaproszony na wideokonsultację z lekarzem konsultantem.

W Boots oświadczono, że każda recepta przed rozpoczęciem leczenia będzie niezależnie rozpatrywana przez multidyscyplinarny zespół kliniczny, w skład którego wejdzie drugi niezależny konsultant. Osoba, która chce otrzymać receptę, musi wcześniej bez powodzenia wypróbować standardowe metody leczenia. Po przepisaniu leczenia stan pacjentów będzie regularnie oceniany.

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Badania i ograniczenia

Uruchomieniu SureLeaf będzie towarzyszył wspólny program badawczy Boots i Uniwersytetu w Nottingham. Będzie on badać wyniki leczenia pacjentów, praktykę przepisywania leków oraz doświadczenia w leczeniu przewlekłego bólu medyczną marihuaną.

Przepisywanie leków na bazie konopi w Wielkiej Brytanii zalegalizowano w 2018 roku. W ramach Narodowej Służby Zdrowia leki te mogą otrzymywać wyłącznie osoby z rzadkimi formami padaczki, określonymi skutkami ubocznymi chemioterapii oraz konkretnymi objawami stwardnienia rozsianego. Jednocześnie prywatne kliniki od kilku lat przepisują te środki, między innymi w przypadku przewlekłego bólu oraz schorzeń psychiatrycznych i neurologicznych.

Badacze z Australii i Wielkiej Brytanii doszli w tym roku do wniosku, że dowodów na skuteczność konopi w leczeniu lęku, jadłowstrętu psychicznego, zaburzeń psychotycznych, zespołu stresu pourazowego i uzależnienia od opioidów jest bardzo niewiele. Jednocześnie znaleźli pewne dowody na to, że medyczne produkty na bazie konopi mogą pomagać zmniejszać uzależnienie od konopi, łagodzić objawy zespołu Tourette’a oraz poprawiać sen u osób cierpiących na bezsenność.

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