澳大利亚独立议员海伦·海恩斯在澳大利亚旺加拉塔其选区办公室附近遭汽车撞击后，双腿被截肢。据《耶路撒冷邮报》援引这名政治人物的丈夫菲尔·海恩斯的话报道。

议员的情况

菲尔·海恩斯表示，嫌疑人周一两次驾车碾压了他的妻子。事件发生后，这名议员的左腿被截肢，医生曾试图在数天内保住她的右腿，但未能成功。

海恩斯仍处于危急状态。她的丈夫表示，她还活着，情况稳定。

海伦·海恩斯是代表农村选区印地的澳大利亚议会独立议员。她于2019年当选进入议会，并在2022年和2025年选举中保住了席位。在从政之前，她曾从事护理、助产和学术领域工作。

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指控与调查

43岁的布伦丹·纽金特是海恩斯选区内塔拉温吉镇的居民，他被控危险驾驶致人重伤、故意造成严重伤害以及伤害公职人员。法庭文件还包括种植和持有大麻的指控。

据消息人士称，现场人员控制住嫌疑人，直至警方将其逮捕。执法部门认为，这起袭击是有针对性的，但属于孤立事件。作案动机正在调查中；维多利亚州警方表示，未发现海恩斯与被告之间此前存在直接接触。

未提出保释申请，案件审理被推迟至2月4日。

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