Australijskiej niezależnej posłance Helen Haines amputowano obie nogi po tym, jak została potrącona przez samochód w pobliżu jej biura wyborczego w Wangaratta w Australii. Jerusalem Post poinformował o tym, powołując się na męża polityczki, Phila Hainesa.

Stan posłanki

Według Phila Hainesa podejrzany dwukrotnie najechał samochodem na jego żonę w poniedziałek. Lewą nogę posłanki amputowano po incydencie, a lekarze przez kilka dni próbowali uratować jej prawą nogę, jednak bezskutecznie.

Haines pozostaje w stanie krytycznym. Jej mąż oświadczył, że żyje, a jej stan jest stabilny.

Helen Haines jest niezależną członkinią parlamentu Australii reprezentującą wiejski okręg Indi. Została wybrana do parlamentu w 2019 roku i zachowała mandat w wyborach w 2022 i 2025 roku. Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracowała w pielęgniarstwie, położnictwie i środowisku akademickim.

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Oskarżenia i śledztwo

43-letni Brendan Nugent, mieszkaniec miejscowości Tarrawingee w okręgu Haines, został oskarżony o niebezpieczne prowadzenie pojazdu skutkujące ciężkimi obrażeniami, umyślne spowodowanie ciężkich obrażeń oraz spowodowanie obrażeń u funkcjonariusza. Dokumenty sądowe zawierają również zarzuty uprawy i posiadania konopi.

Według źródła osoby obecne na miejscu zdarzenia powstrzymały podejrzanego do czasu jego zatrzymania przez policję. Organy ścigania uważają atak za celowy, lecz odosobniony incydent. Motyw jest ustalany; policja stanu Wiktoria podała, że nie wykryła wcześniejszych bezpośrednich kontaktów między Haines a oskarżonym.

Nie złożono wniosku o zwolnienie za kaucją, a rozpatrzenie sprawy odroczono do 4 lutego.

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