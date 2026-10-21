Австралийской независимой депутатке Хелен Хейнс ампутировали обе ноги после наезда автомобиля возле ее избирательного офиса в Вангаратте, Австралия. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на мужа политика Фила Хейнса.

Состояние депутатки

По словам Фила Хейнса, подозреваемый дважды наехал автомобилем на его жену в понедельник. Левую ногу депутатке ампутировали после инцидента, а правую врачи пытались спасти в течение нескольких дней, однако безуспешно.

Хейнс остается в критическом состоянии. Ее муж заявил, что она жива и ее состояние стабильно.

Хелен Хейнс является независимой депутаткой парламента Австралии от сельского округа Инди. Она была избрана в парламент в 2019 году и сохранила мандат на выборах 2022 и 2025 годов. До политической карьеры она работала в сфере сестринского дела, акушерства и академической деятельности.

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Обвинения и расследование

43-летнему Брендану Ньюдженту, жителю городка Тарравинги в округе Хейнс, предъявили обвинения в опасном управлении автомобилем, повлекшем тяжкие травмы, умышленном причинении тяжких травм и причинении вреда должностному лицу. Судебные материалы также содержат обвинения в выращивании и хранении каннабиса.

По данным источника, присутствовавшие на месте происшествия удерживали подозреваемого до его ареста полицией. Правоохранители считают нападение целенаправленным, но изолированным случаем. Мотив выясняется; полиция штата Виктория сообщила, что не выявила предыдущих прямых контактов между Хейнс и обвиняемым.

Ходатайство о залоге не подавалось, а рассмотрение дела отложили до 4 февраля.

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