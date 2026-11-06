美国最大的页岩油生产商正在控制新钻探支出，尽管2026年美国WTI原油的平均价格较2025年上涨了每桶20多美元。尤其是专注于二叠纪盆地的最大公司Diamondback Energy表示，由于市场高度不确定性，该公司计划在2027年不大幅增加钻探活动，OilPrice报道。

油价未改变大型运营商的做法

据该媒体数据，自2026年初以来，WTI平均价格为每桶86.72美元。相比之下，2025年的平均价格为每桶64.94美元。与此同时，大型公司并不认为单凭油价上涨就足以放松对资本支出的控制。

Diamondback首席执行官凯斯·范特霍夫向分析师表示，公司也在为油价可能下跌做准备，而不是假定油价会持续上涨。他表示，不确定性依然存在。他还指出，Diamondback认为没有必要早于2月发布2027年的正式计划，届时该公司通常会这样做。

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自由现金流流向股东

第三季度，Diamondback获得21亿美元自由现金流，在2026年提高了股息，并小幅上调了本年度的产量预测。该公司将多余资金用于回购债券和股票，以及削减债务，而非押注于激进扩大产量。

在二叠纪盆地拥有大量资产的埃克森美孚也展现出类似做法。其首席执行官达伦·伍兹表示，公司不仅关注产量，还关注资本的有效使用以及提高油田开发价值的技术。

较小公司更为活跃

咨询公司Wood Mackenzie负责美国本土48个相邻州上游研究的主管内森·内梅特认为，在油价上涨的背景下，较小和私营运营商可能会更积极地增加钻探。然而，大型上市公司凭借严格的资本管理和稳定的股息建立了投资者信任，因此不愿在波动环境中承诺大幅增加支出。

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